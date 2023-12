Mourinho, silenzio stampa dopo Roma-Fiorentina: lascia subito l'Olimpico

La Roma non è riuscita a trovare i tre punti contro la Fiorentina al termine di una partita ricca di emozioni e nervosismo in campo. Al gol di Lukaku ha risposto Martinez Quarta , con il belga che poi è stato espulso (dopo il doppio cartellino giallo già rimediato da Zalewski ) mentre Paulo Dybala ha dovuto abbandonare il campo nel primo tempo in seguito ad un infortunio .

Roma-Fiorentina, perché Mourinho non parla

Al termine della sfida Mourinho ha deciso di non presentarsi ai microfoni per commentare la prestazione della sua squadra. José ha infatti lasciato lo stadio subito dopo aver salutato Vincenzo Italiano. L'ufficio stampa della Roma ha comunicato che la società in questo caso preferisce non parlare, probabilmente per evitare eventuali domande sull'arbitraggio di Rapuano. Oltre allo Special One, nessun tesserato del club giallorosso ha concesso interviste nel post partita. Un'altra scelta comunicativa importante dopo il monologo in portoghese del tecnico giallorosso al termine di Sassuolo-Roma della scorsa settimana.