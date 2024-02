Dybala, nostalgia Juve: “Allegri fondamentale”. E svela i tre compagni preferiti

Paulo Dybala ha toccato diversi temi tra passato, presente e futuro in un'intervista concessa al quotidiano arabo Al Arabi Al Jadeed . La Joya ha iniziato parlando del suo rapporto con De Rossi : "Lui è stato un'icona della Roma da giocatore e ora è a pieno titolo impegnato nel suo nuovo ruolo. Sta trasmettendo le sue idee ed è davvero stimolante lavorare con lui. Voglio dare il massimo per questa squadra e per i tifosi che mi hanno accolto in un modo incredibile. Vorrei raggiungere la Champions League quest'anno".

Dybala, il rapporto con Mourinho e il futuro

In merito al futuro l'ex Juventus non si è voluto sbilanciare: "Al momento il mio futuro è la prossima partita, poi vedremo cosa succede. Io ora gioco con la Roma e continuo a vedermi con la Roma. La crescita del calcio arabo negli ultimi anni è stata incredibile, anche per qualità sel gioco. Ho visto diverse partite e sono rimasto impressionato. Sicuramente il campionato arabo è uno dei più importanti, insieme a MLS e campionati europei". Sul suo rapporto con Mourinho alla Roma: "Lavorare con Mourinho è stato stimolante e ha rappresentato una crescita significativa per me. Parliamo di un allenatore che ha fatto tanto nella sua carriera. Senza dubbio mette in campo la sua esperienza e ti aiuta a crescere come calciatore. Onestamente, non so cosa gli riservi il futuro, ma sono sicuro che continuerà in un top club".