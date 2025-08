La Roma travolta in Inghilterra: poker Aston Villa! Como show, anche il Betis ko

Serata difficile per la Roma di Gian Piero Gasperini, battuta 4-0 dall'Aston Villa nell'amichevole disputata al Bescot Stadium di Walsall. Al 15' la squadra di Emery passa in vantaggio con una punizione perfetta dal limite di Buendia. Al 17' Tielemans inventa per Ramsey che da posizione defilata si presenta a tu per tu con Svilar e firma il raddoppio. Prima del duplice fischio c'è tempo anche per il tris siglato da Watkins che sfugge alla marcatura di Angelino e di testa batte il portiere giallorosso. Poche emozioni nel corso della ripresa. Al 61' è Soulé a mettersi in mostra con un sinistro dal limite dell'area che si stampa sull'incrocio dei pali. Nel finale l'Aston Villa segna anche il poker. Merito di Malen che all'85' si accentra e col destro non lascia scampo a Svilar. La Roma tornerà in campo il 9 agosto (alle 16) per sfidare l'Everton nel nuovo stadio dei Toffees.