Bailey infortunato, lesione confermata: quanto resterà fuori e quali partite salterà

"Bailey? Incredibile, siamo davvero dispiaciuti. Un infortunio, anche per la dimensione dell'infortunio, in una situazione davvero difficile da spiegare. C'è anche un video dell'infortunio. Peccato, davvero, al di là dell'immediatezza della partita, che non so quanto avrebbe potuto essere utile nell'immediato, ma probabilmente si. Proprio per l'entità dell'infortunio." Aveva commentato così Gian Piero Gasperini lo sfortunato e longevo infortunio del nuovo acquisto della Roma, Leon Bailey, prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa di Unai Emery. Sfortunatamente, le sensazioni avvertite a seguito del problema fisico accusato dall'attaccante giamacaino, sono state confermate dal referto degli esami effettuati dal nuovo esterno della Roma: lesione miotendinea al retto femorale destro e stop di quattro settimane per Bailey, costretto a restare ai box sin dall'inizio della sua nuova avventura in Serie A.
Sfortuna Bailey: quali partite salta
Parte bene la nuova Roma di Gasperini, che davanti ai propri tifosi raccoglie tre punti tutt'altro che facili contro l'ostico Bologna di Vincenzo Italiano, grazie al gol del neoarrivato Wesley. Se da una parte i tifosi giallorossi possono festeggiare, dall'altra sono costretti a fare i conti con una pessima notizia: il nuovo acquisto della Roma - Leon Bailey -, accolto tra il clamore generale all'aeroporto di Fiumicino nel giorno del suo arrivo in Italia, dovrà stare fermo almeno quattro settimane a causa di una lesione miotendinea al retto femorale, rimediata nel corso del primo allenamento con la sua nuova squadra. Il giamaicano, oltre a non aver ovviamente preso parte alla gara casalinga contro il Bologna, salterà sicuramente anche la trasferta contro il neopromosso Pisa di Gilardino e la partita contro il Torino di Baroni al rientro dalla sosta delle nazionali, con la speranza giallorossa che possa quantomeno rientrare alla quarta giornata, in occasione di quella che sarà una delle partite più sentite ed importanti della stagione: il derby contro la Lazio.