Bailey infortunato, lesione confermata: quanto resterà fuori e quali partite salterà

"Bailey? Incredibile, siamo davvero dispiaciuti. Un infortunio, anche per la dimensione dell'infortunio, in una situazione davvero difficile da spiegare. C'è anche un video dell'infortunio. Peccato, davvero, al di là dell'immediatezza della partita, che non so quanto avrebbe potuto essere utile nell'immediato, ma probabilmente si. Proprio per l'entità dell'infortunio." Aveva commentato così Gian Piero Gasperini lo sfortunato e longevo infortunio del nuovo acquisto della Roma, Leon Bailey, prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa di Unai Emery. Sfortunatamente, le sensazioni avvertite a seguito del problema fisico accusato dall'attaccante giamacaino, sono state confermate dal referto degli esami effettuati dal nuovo esterno della Roma: lesione miotendinea al retto femorale destro e stop di quattro settimane per Bailey, costretto a restare ai box sin dall'inizio della sua nuova avventura in Serie A.