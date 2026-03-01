Roma, amaro Gasperini: "Eravamo a +7 sulla Juve...Dispiaciuti ma davanti restiamo noi"

Pericolo scampato per la Juventus e un'occasionissima persa dalla Roma, che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3. È un gol di Gatti al 93' ad impedire ai giallorossi di salire a +7 e ad evitare così l'incubo della terza sconfitta consecutiva. All'Olimpico non bastano a Gasperini le reti di Wesley, Ndicka e Malen per tenere il passo del Napoli: la Roma sale a quota 51, con un vantaggio invariato sulla Juve ma con il Como più vicino (-3). Le altre reti che hanno permesso ai bianconeri di Spalletti di agguantare un punto dalla difficile trasferta all'Olimpico sono stati siglati da Conceicao e Boga. Al termine del rocambolesco pareggio tra Roma e Juventus, ha parlato Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi.
Gasperini: "L'uscita di Cristante ci ha tolto qualcosa"
"Qual è il rimprovero più grande del gol preso all’ultimo minuto? Non è solo quello, anche il primo gol calciato da una punizione distante. Siamo stati passivi e fermi, il nostro campionato è pieno di queste situazioni. Napoli, Inter e Milan spesso riescono a raddrizzare nel finale con gente strutturata nel gioco aereo, merito a loro. Potevamo fare meglio, perché ci eravamo comportati bene." Queste le parole di Gian Piero Gasperini in merito al pareggio nel finale rimediato contro la Juventus all'Olimpico. Il tecnico ha poi aggiunto: "Quale aspetto non mi è piaciuto? Abbassati troppo? Quello ci può stare, anche per le ripartenze se hai un giocatore come Malen. E si è visto nel terzo gol. Dovevamo essere più fisici e l’uscita di Cristante ci ha tolto qualcosa. Abbiamo preso tre gol simili. Al primo gol va dato anche merito Conceicao, negli altri due siamo stati passivi. Dobbiamo rimproverarci quello. Chiaro fossimo andati a +7 sarebbe stato un grande passo avanti, ma non ci deve abbattere una partita del genere."
"Fallo di El Aynaoui? Altri non hanno portato a nulla"
Gasperini si è poi soffermato anche sul fallo commesso dal subentrato El Aynaoui, che ha portato poi al pareggio della Juventus negli ultimi secondi di gara con Gatti: "Il fallo di El Aynaoui? È chiaro che si vanno a vedere tutte queste cose, ci sono stati altri falli che non sono finiti in niente. Questo ha determinato il gol. Anche noi abbiamo segnato da angolo. Nel finale però non c’è stanchezza, a cinque minuti dalla fine bisogna essere vivi. Era l’unica loro giocata per fare gol." Ha concluso poi il tecnico della Roma sul match andato in scena all'Olimpico.
Gasperini: "Bicchiere mezzo pieno, ma dobbiamo essere più bravi"
"Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Peccato, ma il bicchiere è mezzo pieno: Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, così è un buon risultato. Rammarico grande, ma prestazione superlativa. Si va avanti". Sui pareggi contro le big ha affermato: "L'Inter fa un campionato a sè. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match, ci siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre: dobbiamo essere più bravi per non perdere su dei piazzati tirati da lontano. I piazzati li abbiamo sfruttati anche noi, sono dei fattori nelle partite".
"Pareggio buon risultato. Juve? Grande squadra"
"Voglio essere chiaro: ovvio che ci dispiace non aver vinto, però per la miseria, loro hanno esultato come una vittoria e noi dovremmo andare in depressione? Animo, te la giochi fino alla fine. Su questo non c'è pericolo. Non vai in depressione per un gol del genere, il pareggio è un buon risultato, dispiace per come è andata la partita. Forza. Di là esulta, e qua siamo depressi? Siamo avanti di quattro punti. Pisilli? Tremendo, strepitoso, benissimo. Una grande partita". Gasperini ha commentato così il pareggio contro la Juventus, in merito alla quale ha affermato: "La Juve è una grande squadra, abbiamo giocato così contro una grande squadra. Abbiamo preso il gol dopo due minuti della ripresa, siamo andati di nuovo in vantaggio, poi il terzo bellissimo...Avevamo domato una squadra forte, poi proprio per questo hanno delle risorse che nel finale fanno la differenza. Bisogna aver la forza a 5 minuti dalla fine di essere ancora forti, invece siamo stati un po' fermi. Questa prestazione ci fa uscire dispiaciuti, ma ringrazio la squadre".
Ndicka: "Siamo delusi, ma dobbiamo guardare avanti"
