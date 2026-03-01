Roma, amaro Gasperini: "Eravamo a +7 sulla Juve...Dispiaciuti ma davanti restiamo noi"

Pericolo scampato per la Juventus e un'occasionissima persa dalla Roma , che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3 . È un gol di Gatti al 93' ad impedire ai giallorossi di salire a +7 e ad evitare così l'incubo della terza sconfitta consecutiva. All'Olimpico non bastano a Gasperini le reti di Wesley, Ndicka e Malen per tenere il passo del Napoli: la Roma sale a quota 51, con un vantaggio invariato sulla Juve ma con il Como più vicino (-3). Le altre reti che hanno permesso ai bianconeri di Spalletti di agguantare un punto dalla difficile trasferta all'Olimpico sono stati siglati da Conceicao e Boga. Al termine del rocambolesco pareggio tra Roma e Juventus, ha parlato Gian Piero Gasperini , tecnico dei giallorossi.

Gasperini: "L'uscita di Cristante ci ha tolto qualcosa"

"Qual è il rimprovero più grande del gol preso all’ultimo minuto? Non è solo quello, anche il primo gol calciato da una punizione distante. Siamo stati passivi e fermi, il nostro campionato è pieno di queste situazioni. Napoli, Inter e Milan spesso riescono a raddrizzare nel finale con gente strutturata nel gioco aereo, merito a loro. Potevamo fare meglio, perché ci eravamo comportati bene." Queste le parole di Gian Piero Gasperini in merito al pareggio nel finale rimediato contro la Juventus all'Olimpico. Il tecnico ha poi aggiunto: "Quale aspetto non mi è piaciuto? Abbassati troppo? Quello ci può stare, anche per le ripartenze se hai un giocatore come Malen. E si è visto nel terzo gol. Dovevamo essere più fisici e l’uscita di Cristante ci ha tolto qualcosa. Abbiamo preso tre gol simili. Al primo gol va dato anche merito Conceicao, negli altri due siamo stati passivi. Dobbiamo rimproverarci quello. Chiaro fossimo andati a +7 sarebbe stato un grande passo avanti, ma non ci deve abbattere una partita del genere."

"Fallo di El Aynaoui? Altri non hanno portato a nulla"

Gasperini si è poi soffermato anche sul fallo commesso dal subentrato El Aynaoui, che ha portato poi al pareggio della Juventus negli ultimi secondi di gara con Gatti: "Il fallo di El Aynaoui? È chiaro che si vanno a vedere tutte queste cose, ci sono stati altri falli che non sono finiti in niente. Questo ha determinato il gol. Anche noi abbiamo segnato da angolo. Nel finale però non c’è stanchezza, a cinque minuti dalla fine bisogna essere vivi. Era l’unica loro giocata per fare gol." Ha concluso poi il tecnico della Roma sul match andato in scena all'Olimpico.