Roma-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. È spareggio Champions

Dopo l’uscita dalla Champions, la Juve è chiamata a concentrare tutte le energie sul campionato per inseguire un obiettivo fondamentale: quel quarto posto che vale tanto in ottica futura. La qualificazione alla prossima Europa che conta rappresenta un passaggio chiave per la crescita del club. Sulla strada di Spalletti e dei bianconeri c’è però l’ostacolo Roma , in una sfida che pesa tantissimo sulla classifica . I punti di distanza dalla squadra guidata da Gasperini sono quattro, un margine che rende lo scontro dell’Olimpico ancora più delicato. Il confronto diretto può infatti indirizzare la corsa nelle ultime giornate. Molto passerà da questa partita, che rischia di essere uno spartiacque decisivo.

19:25

Gasperini-Juve, com'è andata in estate

La Juventus non ha dubbi sul futuro di Spalletti ed è pronta ad avviare presto i dialoghi per il rinnovo fino al 2028. Ma in estate le cose sarebbero potute andare in altro modo viste le voci su Gasperini e i bianconeri. Ma com'è andata realmente? Prima di approdare nella capitale, Gasperini aveva valutato l’idea di un ritorno a Torino, dopo la parentesi nel settore giovanile bianconero agli inizi di carriera. Non è stato però Comolli a contattarlo ricevendo un rifiuto in nome della Juve. La realtà è diversa da quanto raccontato inizialmente. Mentre il club bianconero programmava la stagione, è stato l’entourage dell’ex tecnico dell’Atalanta a proporsi. La dirigenza juventina ha quindi scelto consapevolmente di non affondare il colpo. Si è così andati avanti con Igor Tudor, prima dell’esonero e dell’arrivo definitivo di Spalletti.

19:12

Zoff e il messaggio a Di Gregorio

Zoff ha parlato a Tuttosport e ha mandato un messaggio, da ex portiere, a Di Gregorio: "Gli direi di stare tranquillo e soprattutto non pensarci più. Io almeno facevo così. Il giorno dopo rincominciavo da zero, come se nulla fosse accaduto. Gli errori li abbiamo fatti tutti: bisogna essere consapevoli del fatto che possono capitare nel calcio. A maggior ragione ai portieri. L’importante è non portarseli dietro. Il giorno dopo un episodio negativo si rincomincia daccapo e si riparte con maggior determinazione di prima. Stop. Di Gregorio è un buon portiere e non deve stare ad ascoltare le critiche". Tutte le dichiarazioni.

19:00

Koopmeiners e il futuro

L'olandese della Juve, a prescindere dalle parole di Gasperini, è nella shortlist della Roma per quanto riguarda il mercato estivo. La Juve non chiude la porta, anzi: c’è da fare cassa per poter finanziare i colpi in entrata, dal momento che molti degli esubveri (a cominciare da Nico e Douglas Luiz) potrebbero tornare indietro dai rispettivi prestiti. Serve, però, la giusta offerta: non meno di 30 milioni. Cifra che, grazie all’ammortamento, eviterebbe ai bianconeri di registrare una dolorosa minusvalenza a bilancio.

18:47

Collina: “Espulsione Kalulu? Bastavano dieci secondi...”

A margine dell’International Board, Pierluigi Collina ha illustrato in conferenza stampa le novità approvate dall’IFAB sul regolamento e sul protocollo Var e ha richiamato il caso che ha fatto discutere in Serie A, ovvero l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus per doppio giallo: “Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo. Sono anni che parliamo di questo tema, spero che ora anche gli scettici si siano convinti e che d'ora in poi riusciremo a cambiare preventivamente, prima che capiti qualcosa di simile. Se qualcuno mi avesse ascoltato tre anni fa, sarebbe stato meglio...". Tutte le dichiarazioni dell'ex arbitro.

18:35

Juve, le statistiche contro i giallorossi

La Juventus conferma la propria solidità contro la Roma, restando imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A (cinque vittorie e cinque pareggi). Tuttavia, nelle quattro gare più recenti è arrivato un solo successo, a fronte di tre pareggi: decisivo il 2-1 dell’andata firmato da Conceicao e Openda, con Baldanzi a segno per i giallorossi. Nel bilancio complessivo del campionato, i bianconeri rappresentano l’avversario più ostico per i capitolini: 87 vittorie su 183 confronti, contro le 42 romaniste e 54 pareggi. Impressionante anche il dato sui gol segnati dalla Juve contro la Roma, ben 280 in Serie A. Solo l’Inter ha fatto meglio contro i giallorossi, raggiungendo quota 300 reti.

18:25

I numeri di Bremer e l'esordio in A contro la Roma

Gleison Bremer sta vivendo una stagione di grande impatto offensivo: ha già contribuito a cinque gol in campionato, grazie a tre reti e due assist. Un bottino che eguaglia il suo primato personale in un singolo torneo di Serie A, raggiunto in precedenza sia nel 2022/2023 con la Juventus sia nel 2020/2021 ai tempi del Torino. Numeri che confermano la sua crescita e la sua pericolosità anche nell’area avversaria. Curiosamente, il debutto del difensore nel massimo campionato italiano è arrivato proprio contro la Roma, il 19 agosto 2018 con la maglia del Torino. Da allora, il centrale brasiliano ha consolidato il suo ruolo tra i protagonisti del campionato italiano.

18:15

Kalulu: “Stimolante giocare queste partite”

Pierre Kalulu in conferenza ha parlato così in vista della gara dell'Olimpico contro i giallorossi: “Mi aspetto una gara dai ritmi alti, bella da vedere, una battaglia ricca di duelli con spazio per esaltare la qualità dei giocatori. Credo sarà una sfida ancora migliore rispetto all’andata, perché entrambe le squadre sono cresciute. Sicuramente è stimolante giocare partite così”. La conferenza completa del difensore bianconero.

18:05

Cufré: “Sfida con la Juve un altro derby”

Leandro Cufré racconta a Tuttosport le sue emozioni di Roma-Juve: “Roma contro Juve per me era come avere un altro derby. Aveva lo stesso grado di emozione. Si affrontava una squadra di pari livello e per questo serviva andare oltre”. E sullo schiaffo a Del Piero: “È una cosa che è già passata, pure da tempo. Anzi, per me è scaduta. E lo dico: non c’è alcun rancore”. Qui tutte le dichiarazioni dell'ex giocatore giallorosso.

17:55

Orario e dove vederla

La sfida tra Roma e Juventus, in programma domenica 1 marzo allo Stadio Olimpico con fischio d'inizio alle 20:45, sarà visibile in esclusiva sull'app di Dazn, scaricabile graatuitamente su tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

17:45

Roma-Juve, le probabili formazioni

Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Roma e Juve. Spalletti potrebbe optare per l'undici tipo con l'eccezione dell'assenza di Locatelli per squalifica. Al posto del capitano dovrebbe esserci Koopmeiners, mentre davanti David ad agire da unica punta. In porta più avanti Perin nel ballottaggio con Di Gregorio. Dall'altra parte Gasperini convoca di Dybala ma la Joya, ex della sfida, dovrebbe comunque accomodarsi in panchina. Malen in attacco dove mancherà Soulé.

Stadio Olimpico - Roma