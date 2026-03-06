Guaio Dybala, stop lungo: per quanto tempo lo perde la Roma e com'è andata l'operazione al ginocchio

La stagione di Paulo Dybala continua a essere segnata da continui stop fisici. Quando il rientro in campo sembrava ormai vicino, puntualmente è subentrato un problema a frenare l’argentino. Una situazione che negli ultimi anni si è ripetuta più volte e che ora preoccupa anche l’ambiente della Roma. Il ginocchio continua infatti a creare fastidi al numero 21 giallorosso, proprio nel momento più delicato della stagione. Tra campionato ed Europa, la squadra avrebbe bisogno della sua qualità e della sua esperienza. E invece l’ennesimo stop riapre interrogativi sulle sue condizioni fisiche e non solo. E per questo motivo lo staff ha deciso di approfondire meglio la sua situazione. E non sono emerse notizie confortanti.
Nuovo stop per Dybala
Sembrava essere arrivato il momento del ritorno in campo, ma ancora una volta Dybala è stato costretto a fermarsi. Durante l’allenamento in gruppo, a pochi giorni dalla sfida contro il Genoa, l’argentino ha avvertito nuovamente dolore al ginocchio. Il fastidio lo ha spinto a interrompere la seduta prima del previsto, riaccendendo l’allarme nello staff medico della Roma. In un primo momento da Trigoria si è parlato di un semplice “dolorino”, ma la situazione in realtà era più complessa del previsto. L’ennesimo intoppo fisico ha cambiato nuovamente i piani dell'argentino. Per Dybala si tratta dell’ennesima battuta d’arresto di una stagione complicata. Un problema che si aggiunge a una lunga serie di stop che negli ultimi anni hanno limitato la continuità dell’attaccante.
L’assenza di Dybala: da quanto tempo non gioca
L’ultima apparizione in campo di Dybala risale ormai allo scorso 25 gennaio, nella partita contro il Milan. Da quel momento l’argentino è rimasto ai box per diverse settimane, saltando una serie di impegni importanti per la Roma. In campionato ha dovuto assistere da spettatore alle gare contro Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese. Un periodo lungo senza il suo talento, proprio mentre la stagione entrava nella fase più delicata. Dybala era tornato almeno in panchina nella sfida contro la Juventus, segnale di un miglioramento delle sue condizioni. Tuttavia lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo e l’argentino non è entrato in campo. Una scelta prudente che però non ha evitato nuovi problemi. L’assenza prolungata inizia inoltre a pesare anche tra i tifosi giallorossi. Dopo mesi di sostegno incondizionato, qualcuno comincia a interrogarsi sulla tenuta fisica del giocatore nel lungo periodo. E l'esito dell'intervento a Villa Stuart non ha portato sorrisi...
L’operazione a Villa Stuart
Per cercare di risolvere definitivamente il problema al ginocchio, Dybala si è sottoposto a un intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart dal professor Mariani. Si tratta di un’operazione mininvasiva in artroscopia esplorativa, utile a comprendere con maggiore precisione l’origine dei fastidi che il giocatore avverte da tempo. Negli ultimi giorni l’argentino si è sottoposto a numerosi esami tra ecografie e risonanze, proprio per monitorare il problema al menisco. L’intervento ha permesso ai medici di osservare direttamente l’interno del ginocchio e valutare l’eventuale presenza di lesioni. Ma vediamo nello specifico...
Come è andato l'intervento e i tempi di recupero
Questa la nota della società dopo l'intervento: "Paulo Dybala è stato sottoposto oggi ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro perche tutti gli esami diagnostici precedenti non evidenziavano patologie. La artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che e' stata regolarizzata. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane". Dopo il recupero ortopedico, probabilmente potrebbero seguire altre settimane per riprendere fiducia con il campo, allungando quindi la fase di recupero a circa due mesi totali. Quindi la Joya salterà sicuramente le partite contro Genoa, Bologna (Europa League), Como, Bologna (ritorno Europa League), Lecce, Inter e probabilmente anche contro Pisa, Atalanta e Bologna in campionato. A inizio maggio potrebbe ritornare a disposizione, ma molto dipenderà anche da come andrà il suo percorso di recupero.
Futuro incerto tra Dybala e la Roma
Oltre alle condizioni fisiche, attorno a Dybala continuano a circolare dubbi anche sul suo futuro con la Roma. Il rinnovo di contratto dell’argentino, infatti, al momento apparirebbe tutt’altro che semplice. La dirigenza giallorossa dovrebbe valutare con attenzione diversi fattori, a partire dall’ingaggio importante del giocatore e dalla sua continuità fisica. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate anche le voci su un possibile ritorno in patria. Alcuni club argentini starebbero seguendo con interesse la situazione del numero 21. Molto dipenderà anche dalle scelte della Roma in vista della prossima stagione. La società potrebbe decidere se continuare a puntare su di lui come leader tecnico oppure cambiare strategia. Nel frattempo la squadra avrebbe ancora bisogno della sua qualità nella corsa al quarto posto. Senza dimenticare il percorso europeo, dove i giallorossi sperano di essere protagonisti. Le prossime settimane potrebbero quindi essere decisive non solo per il recupero fisico di Dybala, ma anche per il suo futuro in giallorosso.
La stagione di Paulo Dybala continua a essere segnata da continui stop fisici. Quando il rientro in campo sembrava ormai vicino, puntualmente è subentrato un problema a frenare l’argentino. Una situazione che negli ultimi anni si è ripetuta più volte e che ora preoccupa anche l’ambiente della Roma. Il ginocchio continua infatti a creare fastidi al numero 21 giallorosso, proprio nel momento più delicato della stagione. Tra campionato ed Europa, la squadra avrebbe bisogno della sua qualità e della sua esperienza. E invece l’ennesimo stop riapre interrogativi sulle sue condizioni fisiche e non solo. E per questo motivo lo staff ha deciso di approfondire meglio la sua situazione. E non sono emerse notizie confortanti.
Nuovo stop per Dybala
Sembrava essere arrivato il momento del ritorno in campo, ma ancora una volta Dybala è stato costretto a fermarsi. Durante l’allenamento in gruppo, a pochi giorni dalla sfida contro il Genoa, l’argentino ha avvertito nuovamente dolore al ginocchio. Il fastidio lo ha spinto a interrompere la seduta prima del previsto, riaccendendo l’allarme nello staff medico della Roma. In un primo momento da Trigoria si è parlato di un semplice “dolorino”, ma la situazione in realtà era più complessa del previsto. L’ennesimo intoppo fisico ha cambiato nuovamente i piani dell'argentino. Per Dybala si tratta dell’ennesima battuta d’arresto di una stagione complicata. Un problema che si aggiunge a una lunga serie di stop che negli ultimi anni hanno limitato la continuità dell’attaccante.
L’assenza di Dybala: da quanto tempo non gioca
L’ultima apparizione in campo di Dybala risale ormai allo scorso 25 gennaio, nella partita contro il Milan. Da quel momento l’argentino è rimasto ai box per diverse settimane, saltando una serie di impegni importanti per la Roma. In campionato ha dovuto assistere da spettatore alle gare contro Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese. Un periodo lungo senza il suo talento, proprio mentre la stagione entrava nella fase più delicata. Dybala era tornato almeno in panchina nella sfida contro la Juventus, segnale di un miglioramento delle sue condizioni. Tuttavia lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo e l’argentino non è entrato in campo. Una scelta prudente che però non ha evitato nuovi problemi. L’assenza prolungata inizia inoltre a pesare anche tra i tifosi giallorossi. Dopo mesi di sostegno incondizionato, qualcuno comincia a interrogarsi sulla tenuta fisica del giocatore nel lungo periodo. E l'esito dell'intervento a Villa Stuart non ha portato sorrisi...