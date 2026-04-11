Pellegrini infortunato, esito esami Roma: c’è lesione. I tempi di recupero e quali gare salterà

La Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I giallorossi battono 3-0 i toscani di Hiljemark ripartendo alla grande dopo il pesante ko di San Siro contro l'Inter. Mvp assoluto Donyell Malen , autore di una tripletta tra il 3' e il 52'. Impatto straordinario sul campionato italiano per il centravanti ex Aston Villa, che raggiunge quota 10 gol in Serie A solamente alla 12esima presenza. La squadra di Gasperini centra il secondo successo di fila in casa e sale a quota 57 punti agganciando la Juventus , impegnata questa sera nel match contro l'Atalanta di Palladino. Purtroppo per Gasperini non è oro tutto ciò che luccica: i giallorossi infatti riportano a casa dalla gara contro i nerazzurri l'ennesimo infortunio stagionale; Lorenzo Pellegrini , autore nel finale di una punizione magistrale che si è stampata sull'incrocio dei pali, è stato costretto al cambio, riportando un infortunio che lo terrà lontano dal campo per un po'.

Roma, quali partite salta Pellegrini

Ebbene si, la Roma è costretta ancora a fare i conti con gli infortuni. A fermarsi stavolta è Lorenzo Pellegrini; il trequartista giallorosso, uscito durante la sfida contro il Pisa, ha infatti riportato una lesione al flessore della coscia destra. La prognosi stimata è di circa 4 settimane costringendo così Gasperini a rinunciare a lui per le sfide contro Atalanta, Bologna e Fiorentina complicando così la rincorsa Champions dei giallorossi. L'infortunio del numero 7 giallorosso và ad aggiungersi quindi alla lista già lunga di indisponibili con cui è alle prese da tempo Gasperini: da Dybala a Ferguson, fino a Dovbyk, Wesley, Mancini e Koné. Un periodo non facilissimo per la Roma e per l'ex tecnico dell'Atalanta, che avrà il difficile compito di gestire gli uomini a disposizione nel migliore dei modi.