Gasperini: "Parlerò con la società. Dybala? Mi fa ben sperare per il futuro". E su Kone...

"Rischio ridimensionamento senza Champions? Il quarto posto porta più risorse e tutti vogliono arrivarci per quel motivo. Se hai più risorse, hai più possibilità di operare sul mercato ma non è l'unica cosa. Il mondo è pieno di società che sanno operare bene sul mercato anche in assenza di risorse così importanti". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma, in programma domani (ore 18) al Tardini, parlando della corsa Champions dei giallorossi e dell'importanza che può avere il quarto posto sul prossimo mercato. E sulle strategie per il prossimo mercato: "Questo è un gruppo valido e lo dimostrano i risultati di quest'anno e la reazione che i ragazzi hanno sempre avuto. Quel che succederà in estate si vedrà. Bisogna migliorarsi e cercare di mettere, quando si può, elementi che possano portare un valore aggiunto per far crescere la squadra", ha aggiunto Gasperini.
Gasperini: "Questa è una rosa valida. Kone? Non esistono più incedibili"
"Konè? Nel calcio moderno l'incedibile non esiste più da nessuna parte, forse nelle squadre top mondiali. Ma queste offerte irrinunciabili sono pochissime e rarissime, intorno ci sono tante chiacchiere" ha proseguito Gian Piero Gasperini in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Parma. "E' un giocatore forte e spero che continui a giocare per la Roma - ha aggiunto - Poi di fronte a offerte irrinunciabili questo consente di fare altre. Vale per lui e per tutti". E sulla composizione della rosa attuale: "I risultati di quest'anno dimostrano che questa è una rosa valida. E' una squadra che ha sempre reagito, si è sempre mantenuta in posizione alta di classifica. Quello che succederà in estate si vedrà, bisogna migliorarsi e vedere quando si possono inserire degli elementi che possano aiutare a far crescere la squadra".
"Roma merita di andare in Champions"
Gasp ha poi continuato tra presente e futuro: “Il primo binario è quello che conta. Domani siamo a Parma, a tre partite dalla fine. Per noi è decisiva, la concentrazione massima è su quello. Sul resto sono situazioni molto legate a quello che la società vuole fare, perciò bisogna rivolgersi a loro. Ritardo? Non mi sembra che nessuno viaggi veloce, sono tutti impegnati con il campionato. Le cose magari si evolvono più velocemente con la fine del campionato". E sul perché la Roma meriterebbe la qualificazione in Champions ha aggiunto: "Perché è stata sempre lì a battagliare, a giocare con tutte le altre squadre. Poi si gioca tutto sul filo di un punto. E' stata una stagione molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions ci darebbe molta soddisfazione".
Gasperini sul duo allenatore-direttore sportivo: "Dovrebbero..."
Il tecnico della Roma ha affrontato anche un tema delicato come quello del rapporto tra direttore sportivo ed allenatore, sottolineando come debba coesistere una forte simbiosi tra i due: "Secondo me allenatore e direttore sportivo devono lavorare insieme, non ognuno per strade diverse. Devono raccontarsi poche storie, parlarsi con sincerità e vedere quello che si può fare per il bene della società e della squadra, con un unico obiettivo: migliorare tecnicamente la propria squadra, andando a ricercare giocatori con le caratteriste necessarie all’allenatore per migliorare il proprio gioco, compatibilmente alle esigenze del direttore sportivo nello spendere certe cifre. Vedo due ruoli molto legati e vicini, sia come idee di calcio, sia come possibilità di potersi aiutare e sostenere, con la finalità di migliorare la squadra." Gasperini ha poi proseguito: "Continuo a dire che parliamo troppo poco di calcio. Parliamo di tante cose, meno che di calcio. Gli unici argomenti sviluppati sono questi. È calcio anche quello? Ha ragione, ma a me non interessano. Il mio modo di giocare mi ha portato a dei risultati, quindi cerco di portare avanti i miei punti di forza. Vado alla ricerca di giocatori e situazioni che possono aiutarmi a sviluppare il gioco che voglio fare".
"Dybala si allena regolarmente, è una questione di..."
Il tecnico non ha fatto trapelare nulla sulla probabile formazione che scenderà in campo al 'Tardini' di Parma: "Stiamo vivendo un buon momento di fiducia, ogni partita è diversa, incontriamo una squadra che si è tolta molto bene dalla lotta per non retrocedere. Domani per vincere col Parma dovremo fare veramente bene".
Sulle condizioni di Dybala e Angelino: "Dybala si sta allenando regolarmente, è una questione di recuperare la forza in quella gamba, la potenza di tiro. Angelino? Stagione inaspettata, difficilissima. In queste ultime settimane si sta riavvicinando al giocatore che è stato l'anno scorso e questo fa ben sperare per la prossima stagione".
Gasperini: "Contributo di Soulé è importante"
"Soulé ha fatto sicuramente bene, anche se ha avuto un lungo periodo di sofferenza a causa della pubalgia, che gli ha lasciato sicuramente qualche strascico. Però lui lo sta superando e sta giocando. Non è al meglio fisicamente, sicuramente, ma il suo contributo al nostro gioco è sempre molto importante. Sì, sicuramente è un giocatore importante, così come ne abbiamo altri molto importanti nella squadra" ha affermato Gasperini in merito alle ultime prestazioni di Soulé. E sul domino dei direttori sportivi ha preferito sorvolare, soffermandosi sull'importanza della gara di domani: "In questo momento siamo totalmente concentrati sul campionato e sulla partita di domani. Tutte quelle che sono le varie ipotesi, come ha detto, riguardano tante squadre e quindi i casting si sprecano un po’ da tutte le parti. Io, almeno personalmente, sono concentrato sulla partita di domani".
Gasp su Cuesta: "Molto preparato, ha ottenuto risultati importanti"
Gasperini in chiusura ha speso più di qualche parola anche su Carlos Cuesta, allenatore del Parma che alla prima stagione in Serie A ha già dimostrato di avere la stoffa da allenatore: "Ho avuto modo di conoscerlo l’estate scorsa, è un ragazzo molto preparato. Sì, a volte effettivamente ha saltato molti ostacoli, arrivando direttamente in alto. Questo succede: ci sono alcuni che devono fare una strada molto più tortuosa, con molte più curve, altri che prendono la direttissima. Lui fa parte di questi ultimi. Di solito, questo approccio è un po’ più rischioso, però lui ha dimostrato, nel campionato, di acquisire sempre più fiducia." Il tecnico dei giallorossi ha poi concluso: "Lo specchio della sua squadra è comunque quello di una squadra solida. Ha ottenuto dei risultati veramente importanti, ha salvato il Parma con diverse giornate d’anticipo, ed è stata una squadra molto concreta. E questo, comunque, rappresenta già un anno direttamente in Serie A per un allenatore così giovane, che è sicuramente un bel traguardo".
"Rischio ridimensionamento senza Champions? Il quarto posto porta più risorse e tutti vogliono arrivarci per quel motivo. Se hai più risorse, hai più possibilità di operare sul mercato ma non è l'unica cosa. Il mondo è pieno di società che sanno operare bene sul mercato anche in assenza di risorse così importanti". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma, in programma domani (ore 18) al Tardini, parlando della corsa Champions dei giallorossi e dell'importanza che può avere il quarto posto sul prossimo mercato. E sulle strategie per il prossimo mercato: "Questo è un gruppo valido e lo dimostrano i risultati di quest'anno e la reazione che i ragazzi hanno sempre avuto. Quel che succederà in estate si vedrà. Bisogna migliorarsi e cercare di mettere, quando si può, elementi che possano portare un valore aggiunto per far crescere la squadra", ha aggiunto Gasperini.
Gasperini: "Questa è una rosa valida. Kone? Non esistono più incedibili"
"Konè? Nel calcio moderno l'incedibile non esiste più da nessuna parte, forse nelle squadre top mondiali. Ma queste offerte irrinunciabili sono pochissime e rarissime, intorno ci sono tante chiacchiere" ha proseguito Gian Piero Gasperini in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Parma. "E' un giocatore forte e spero che continui a giocare per la Roma - ha aggiunto - Poi di fronte a offerte irrinunciabili questo consente di fare altre. Vale per lui e per tutti". E sulla composizione della rosa attuale: "I risultati di quest'anno dimostrano che questa è una rosa valida. E' una squadra che ha sempre reagito, si è sempre mantenuta in posizione alta di classifica. Quello che succederà in estate si vedrà, bisogna migliorarsi e vedere quando si possono inserire degli elementi che possano aiutare a far crescere la squadra".
"Roma merita di andare in Champions"
Gasp ha poi continuato tra presente e futuro: “Il primo binario è quello che conta. Domani siamo a Parma, a tre partite dalla fine. Per noi è decisiva, la concentrazione massima è su quello. Sul resto sono situazioni molto legate a quello che la società vuole fare, perciò bisogna rivolgersi a loro. Ritardo? Non mi sembra che nessuno viaggi veloce, sono tutti impegnati con il campionato. Le cose magari si evolvono più velocemente con la fine del campionato". E sul perché la Roma meriterebbe la qualificazione in Champions ha aggiunto: "Perché è stata sempre lì a battagliare, a giocare con tutte le altre squadre. Poi si gioca tutto sul filo di un punto. E' stata una stagione molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions ci darebbe molta soddisfazione".