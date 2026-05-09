Gasperini: "Parlerò con la società. Dybala? Mi fa ben sperare per il futuro". E su Kone...

"Rischio ridimensionamento senza Champions? Il quarto posto porta più risorse e tutti vogliono arrivarci per quel motivo. Se hai più risorse, hai più possibilità di operare sul mercato ma non è l'unica cosa. Il mondo è pieno di società che sanno operare bene sul mercato anche in assenza di risorse così importanti". Lo ha detto il tecnico della Roma , Gian Piero Gasperini , in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma , in programma domani (ore 18) al Tardini, parlando della corsa Champions dei giallorossi e dell'importanza che può avere il quarto posto sul prossimo mercato. E sulle strategie per il prossimo mercato : "Questo è un gruppo valido e lo dimostrano i risultati di quest'anno e la reazione che i ragazzi hanno sempre avuto. Quel che succederà in estate si vedrà. Bisogna migliorarsi e cercare di mettere, quando si può, elementi che possano portare un valore aggiunto per far crescere la squadra", ha aggiunto Gasperini.

Gasperini: "Questa è una rosa valida. Kone? Non esistono più incedibili"

"Konè? Nel calcio moderno l'incedibile non esiste più da nessuna parte, forse nelle squadre top mondiali. Ma queste offerte irrinunciabili sono pochissime e rarissime, intorno ci sono tante chiacchiere" ha proseguito Gian Piero Gasperini in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Parma. "E' un giocatore forte e spero che continui a giocare per la Roma - ha aggiunto - Poi di fronte a offerte irrinunciabili questo consente di fare altre. Vale per lui e per tutti". E sulla composizione della rosa attuale: "I risultati di quest'anno dimostrano che questa è una rosa valida. E' una squadra che ha sempre reagito, si è sempre mantenuta in posizione alta di classifica. Quello che succederà in estate si vedrà, bisogna migliorarsi e vedere quando si possono inserire degli elementi che possano aiutare a far crescere la squadra".

"Roma merita di andare in Champions"

Gasp ha poi continuato tra presente e futuro: “Il primo binario è quello che conta. Domani siamo a Parma, a tre partite dalla fine. Per noi è decisiva, la concentrazione massima è su quello. Sul resto sono situazioni molto legate a quello che la società vuole fare, perciò bisogna rivolgersi a loro. Ritardo? Non mi sembra che nessuno viaggi veloce, sono tutti impegnati con il campionato. Le cose magari si evolvono più velocemente con la fine del campionato". E sul perché la Roma meriterebbe la qualificazione in Champions ha aggiunto: "Perché è stata sempre lì a battagliare, a giocare con tutte le altre squadre. Poi si gioca tutto sul filo di un punto. E' stata una stagione molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions ci darebbe molta soddisfazione".