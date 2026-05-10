Gasperini irride Cuesta sulle scelte arbitrali pro Roma: "Come dice lui, lo vedono in tutta Italia"

La Roma vince una partita pazza al Tardini, battendo il Parma per 3-2 nella 36esima giornata della Serie A. Al gol di Malen nel primo tempo rispondono, nella ripresa, Strefezza e Keita. Nel recupero Rensch la pareggia, poi Malen sigla all'ultimo il rigore del sorpasso. Continua il sogno Champions per i giallorossi, che si portano a quota 67 punti in classifica a pari punti con il Milan - che ha una partita in meno - e ad una sola lunghezza dalla Juventus di Spalletti reduce dalla vittoria al 'Via del Mare' contro il Lecce. Alla prossima giornata gli uomini di Gasperini saranno impegnati nel derby di Roma contro la Lazio, in una gara di fondamentale importanza in vista della corsa Champions che è ancora tutta da decidere. Al termine della pirotecnica rimonta dei giallorossi ha parlato Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma.
Gasperini: "Già guardavo la Conference, poi..."
“Mi è capitato rarissime volte di passare nel recupero dal 2-1 al 3-2. Testimonianza che questi ragazzi hanno cuore. Per la prima volta non ho guardato il rigore, guardavo la gente ma c’era il tabellone e l’ho visto uguale”. Ha esordito così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn al termine del successo rimediato all'ultimo secondo sul prato del 'Tardini' contro il Parma. “Finita non ci penso fino al fischio. Le condizioni erano difficili perchè mancava poco ed eri sotto e dovevi ribaltarla. Stavo pensando alle occasioni e alle parate di Suzuki strepitose. Già guardavo la Conference poi dopo è andata bene (ride, ndr)”.
"Dybala-Malen? Il rigore è una tecnica"
“Malen e Dybala organizzati per il calcio di rigore?. No, è una tecnica. Tutti su Dybala e lo hanno disturbato ma ha fatto il ‘palo’. Su Malen c’è da dire che è un ragazzo tranquillo e non molto espansivo. Si è inserito nello spogliatoio ed è straordinario. Ha motivazioni straordinarie ed è un ragazzo che ci ha alzato il livello”. Proprio sul calciatore argentino ha poi aggiunto: “Peccato averlo perso tanti mesi. Speriamo di non doverci rammaricare. Prima dello stop stava molto bene ed ero convinto potesse essere un’annata straordinaria per lui. Ora ce l’abbiamo e lui ha le energie possibili ed era lucido anche alla fine”.
Gasperini: "Derby ultima partita di Dybala all'Olimpico? Chi lo sa..."
"Dybala ha detto che il derby sarà la sua ultima partita con la Roma all'Olimpico? Chi lo sa, c'è ancora una settimana di tempo prima del derby. Paulo ci ha dato sicuramente qualità, peccato non averlo avuto per così tanto tempo". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria contro il Parma. "Se mi sono divertito? Alla fine sicuramente - ha aggiunto parlando della partita -. La gente si è divertita perché la partita è stata veramente di livello. Abbiamo fatto un primo tempo buonissimo, abbiamo preso qualche contropiede di troppo e abbiamo incontrato un Parma che ha pareggiato subito nel secondo tempo. La partita è stata difficile, nel finale l'abbiamo ribaltata dopo aver avuto tante occasioni. Abbiamo avuto veramente un grande spirito, una squadra straordinaria da inizio anno. Suzuki ha fatto un paio di parate incredibili: sembrava una partita un po' stregata per tutte le occasioni che abbiamo avuto".
Gasp rul rigore: "Ci sono le immagini, le vedrà tutta Italia"
"Ci sono le immagini, le vedrà tutta Italia, ha ragione Cuesta, mi sembrano tutte molto evidenti. Capisco la delusione di aver perso nel recupero. Loro hanno giocato con uno spirito straordinario ed è bello per il campionato. Aver vinto per noi è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo giocato un primo tempo molto buono. Abbiamo avuto tante occasioni, Suzuki è stato straordinario. I numeri parlano da soli, gli episodi idem. Sarebbe stata una beffa perdere questa partita". Queste le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza dopo la vittoria contro il Parma, con il tecnico che si è soffermato in particolar modo sul calcio di rigore concesso negli ultimi secondi di gara dall'arbitro Chiffi a seguito di revisione al Var.
"Vittoria fondamentale, ma servono passi falsi degli avversari"
"Quella di oggi è una vittoria fondamentale perché certifica la mentalità di questo gruppo e l'appartenenza. Poche volte coi cambi siamo riusciti a dare una svolta alla partita. È la dimostrazione di un gruppo che ha reagito ai passi falsi. Sono triplamente felice, a prescindere dal risultato." Ha dichiarato Gasperini, il quale in vista del derby contro la Lazio ha aggiunto: "Sappiamo che non è sufficiente questa vittoria, dobbiamo fare il massimo senza avere rammarichi, che tanto non serve a niente Dobbiamo sperare anche in qualche passo falso degli avversari. Noi oggi siamo molto felici di tutte queste risposte e ci prepareremo per il derby".
Gasperini: "Complimenti al Parma per il campionato che ha fatto"
"Io ho parlato di pregi, le lacune sono state evidenziate da altri. Ma è una squadra che ha fatto tre gol e altre quattro o cinque situazioni pericolose. Il Parma ha fatto bene, ha fatto un campionato concreto. La partita di oggi è diventata difficile dopo il pareggio. Tornare ad aprire una scatola chiusa come il Parma senza la freschezza di prima, non siamo riusciti a realizzare alcune situazioni clamorose. Questo fa parte della gara." Queste le parole del tecnico in conferenza sulla prestazione degli avversari, con i quali si è poi congratulato: "Complimenti al Parma per il campionato che ha fatto, la concretezza che ha avuto e i risultati che ha ottenuto. Non posso che fare i complimenti. Capisco la loro arrabbiatura per la sconfitta, ma credo che la Roma abbia meritato di vincere".
La Roma vince una partita pazza al Tardini, battendo il Parma per 3-2 nella 36esima giornata della Serie A. Al gol di Malen nel primo tempo rispondono, nella ripresa, Strefezza e Keita. Nel recupero Rensch la pareggia, poi Malen sigla all'ultimo il rigore del sorpasso. Continua il sogno Champions per i giallorossi, che si portano a quota 67 punti in classifica a pari punti con il Milan - che ha una partita in meno - e ad una sola lunghezza dalla Juventus di Spalletti reduce dalla vittoria al 'Via del Mare' contro il Lecce. Alla prossima giornata gli uomini di Gasperini saranno impegnati nel derby di Roma contro la Lazio, in una gara di fondamentale importanza in vista della corsa Champions che è ancora tutta da decidere. Al termine della pirotecnica rimonta dei giallorossi ha parlato Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma.
Gasperini: "Già guardavo la Conference, poi..."
“Mi è capitato rarissime volte di passare nel recupero dal 2-1 al 3-2. Testimonianza che questi ragazzi hanno cuore. Per la prima volta non ho guardato il rigore, guardavo la gente ma c’era il tabellone e l’ho visto uguale”. Ha esordito così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn al termine del successo rimediato all'ultimo secondo sul prato del 'Tardini' contro il Parma. “Finita non ci penso fino al fischio. Le condizioni erano difficili perchè mancava poco ed eri sotto e dovevi ribaltarla. Stavo pensando alle occasioni e alle parate di Suzuki strepitose. Già guardavo la Conference poi dopo è andata bene (ride, ndr)”.
"Dybala-Malen? Il rigore è una tecnica"
“Malen e Dybala organizzati per il calcio di rigore?. No, è una tecnica. Tutti su Dybala e lo hanno disturbato ma ha fatto il ‘palo’. Su Malen c’è da dire che è un ragazzo tranquillo e non molto espansivo. Si è inserito nello spogliatoio ed è straordinario. Ha motivazioni straordinarie ed è un ragazzo che ci ha alzato il livello”. Proprio sul calciatore argentino ha poi aggiunto: “Peccato averlo perso tanti mesi. Speriamo di non doverci rammaricare. Prima dello stop stava molto bene ed ero convinto potesse essere un’annata straordinaria per lui. Ora ce l’abbiamo e lui ha le energie possibili ed era lucido anche alla fine”.