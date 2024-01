Ancora Milan: “Sono amareggiato. Nulla da togliere alla Juve, però…”

Maurizio Milan è tornato a parlare di Salernitana - Juventus . L'amministratore delegato del club granata, dopo il successo dei bianconeri per 2-1 grazie al gol in extremis di Vlahovic , aveva commentato in maniera polemica alcune scelte arbitrali parlando di un eventuale fallo prima del cartellino rosso rimediato da Maggiore e di un intervento di Gatti sanzionato con il cartellino giallo.

Milan, le parole su Salernitana-Juventus

Nella giornata di oggi, alla vigilia dell'assemblea di Lega con tutti i club di Serie A, Milan ha dichiarato: "Sono molto amareggiato. Niente da togliere alla Juve per la sua voglia di credere nella vittoria fino alla fine. Siamo però delusi come confermato ieri. Domani saremo con il mister insieme al presidente e faremo il punto della situazione. La squadra però è viva, crede nella salvezza e lo dimostreremo anche con il mercato di gennaio. Parlarne oggi? Non credo sia questo il momento giusto per affrontare la tematica arbitrale" per poi concludere: "Inzaghi? Il mister ha cambiato il mood della squadra, ha rimotivato alcuni calciatori che erano fuori dalla rosa da parecchio tempo. Siamo al suo fianco e lo saremo anche nelle prossime settimane".