Liverani nuovo allenatore della Salernitana: ufficiale esonero di Inzaghi

Cinque sconfitte (sei se contassimo anche quella in Coppa Italia contro la Juve) e un solo pareggio in queste prime partite del 2024 per la Salernitana, risultati che hanno fatto scattare l'esonero di Filippo Inzaghi. Lo scontro diretto perso contro l'Empoli all'Arechi ha fatto scattare l'allarme in casa dei campani tanto da far prendere una decisione a Iervolino e Sabatini nella notte subito dopo la partita. La scelta è stata comunicata al diretto interessato nella giornata di sabato e poi ufficializzata il giorno seguente, quando il club ha trovato l'accordo con il nuovo allenatore. La scelta è ricaduta su Fabio Liverani.