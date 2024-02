Sabatini e l'esonero di Inzaghi: "Gli chiedo scusa, non l'ho aiutato"

Sabatini, Inzaghi e il messaggio al tecnico

"Voglio fare operazioni verità - ha detto Sabatini - e devo chiedere scusa a Inzaghi. Avrei dovuto e potuto portare alcuni calciatori a inizio gennaio. Non l'ho aiutato nel momento di difficoltà, mi scuso sotto il profilo umano e professionale. Gli auguro tutte le fortune del mondo". Poi sulla scelta di Liverani: "Lo conosco ed è un uomo che è cresciuto in una dimensione difficile come quella di Roma. La sua palestra di vita è stata la strada ed è cresciuto solo con la madre. Vi posso garantire che si impara molto più così che a Coverciano. Da giocatore era il numero 10 della Viterbese poi grazie a Cosmi ha trovato il suo ruolo ideale in mezzo al campo, da regista. Dalla C alla C con un ruolo di responsabilità non è certo facile ma in 10 giorni già comandava. Carisma e conoscenza, queste le due doti che lui sa abbinare molto bene".

Dal direttore all'amministratore delegato Milan: "Da parte mia va un ringraziamento a mister Inzaghi, abbiamo avuto modo di conoscerlo nelle settimane precedenti. Grandi qualità umane, ma il presidente e Sabatini volevano dare un nuovo slancio a questo club. C'è ancora spazio per fare un'impresa sportiva che tutti meritiamo. Venerdì scorso abbiamo visto una Salernitana claudicante, soprattutto nel primo tempo. Liverani può essere l'uomo giusto. E' una persona di spessore. Quello che voglio ribadire è che siamo convinti di poter raggiungere la salvezza. Abbiamo chiesto al direttore di individuare la persona giusta e saremo al suo fianco, ci crediamo fermamente".