Turk, Buffon e l'esordio contro la Juve: la danza, Handanovic e la Samp

"Credi nei sogni". Martin Turk ha creduto fino in fondo a queste tre parole. A primo impatto poco sginificative, ma che scavando fanno capire la gioia e l'emozione del classe 2003 dopo l'esordio in Serie A. Una sconfitta amara che non ha tolto dagli occhi il percorso del portiere sloveno. Dal 1' all'Allianz contro la Juventus, probabilmente se glielo avessero detto a luglio non ci avrebbe nemmeno creduto. In estate il Parma l'ha girato in prestito alla Reggiana in C, salvo poi a gennaio spedirlo a Genova, sponda blucerchiata. L'attesa e poi l'infortunio di Audero gli ha aperto la porta della titolarità. Stankovic non ha avuto dubbi e ha scelto il classe 2003.