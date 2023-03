Roma-Sassuolo, Dionisi: “Ecco chi mi ricorda Laurienté. Da dopo il Milan…”

Roma-Sassuolo, le parole di Dionisi

Al termine della sfida, questa l'analisi di Alessio Dionisi: "Siamo stati bravi ed efficaci, siamo stati in partita in un ambiente non facile e contro una squadra forte. In dieci anni di Sassuolo qui all'Olimpico la squadra non aveva mai vinto: lo dico ai ragazzi, per fargli capire dove siamo arrivati e da dove siamo partiti. Un po' di rammarico perché poteva finire 4-2, ma va bene così. Se avessimo avuto al meglio per tutta la stagione il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté? Non guardo a questo: se siamo così è per il percorso che abbiamo fatto. Quando hai calciatori bravi davanti li devi sfruttare: a costo di perdere un pallone in più ma dobbiamo giocare davanti. Siamo cresciuti come spirito di squadra, oggi abbiamo mostrato cose buone e cose meno buone, ma non è facile in un campo pesante, contro la Roma e con un pubblico che spinge così. Da gennaio siamo la squadra con più punti fatti in trasferta, anche più del Napoli? Poco tempo fa rispondevo a domande sul perché fuori casa facevamo pochi punti: cambiano velocemente le cose. Merito alla squadra perché non ha smesso di lavorare, e se ti compatti nei momenti difficili sei più forte: ora siamo maggiormente consapevoli durante le partite. Dobbiamo essere bravi a focalizzarci sullo Spezia, per continuare su questa strada. Cosa è cambiato dopo la vittoria col Milan? C'erano troppe voci di mercato, uno spirito altalenante, tanti ragazzi giovani... Ora ho la possibilità di scegliere, per tanto tempo ho avuto indisponibili. Stiamo recuperando tutti, così diventa più semplice. Laurienté sta migliorando: si applica tatticamente, anche se a calciatori così devi chiedere il meno possibile. A volte si prende delle pause in allenamento e in partita, ma ha una qualità incredibile Sta trovando continuità: ricorda Boga per certi aspetti, ma rispetto a lui ha una conclusione più efficace. Può diventare ancora più forte se diventa più costante nella partita".