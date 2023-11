Boloca, il sogno è realtà. Dalla D alla A: e l’azzurro?

Mai smettere di sognare. Ha il volto di Daniel Boloca l’emblema in carne e ossa del celebre adagio “crederci sempre, arrendersi mai” reso popolare da Simona Ventura, che l’aveva tramutato nello slogan dell’Isola dei Famosi. All’età di 17 anni il centrocampista nato a Chieri, dopo la trafila nel settore giovanile della Juventus, era stato scartato dai bianconeri. Altro che celebrità. Il sogno di diventare calciatore e, soprattutto, di giocare ai massimi livelli sembrava essere andato in frantumi. E invece il classe 1998 ha continuato a inseguire quella che per molti era ormai un’utopia: arrivare un giorno in Serie A. Impresa, almeno in apparenza, impossibile per chi a 21 anni militava in Serie D col Fossano. E invece da lì è ripartita la sua carriera.