Dionisi, stoccata a Mourinho sull'educazione: "Non parlo dei giocatori altrui"

Il Sassuolo è uscito sconfitto dalla gara del Mapei contro la Roma. Un risultato che ha lasciato amreggiato Alessio Dionisi. L'allenatore dei neroverdi, infatti, al termine della gara persa ha parlato degli episodi a sfavore: "Abbiamo subito un gol su rigore, molto dubbio, e un autogol", oltre ovviamente al rosso, più che giusto, a Boloca dopo un intervento killer sulla caviglia di Paredes. Episodio che ha cambiato il volto della partita con gli emiliani in quel momento avanti dopo la rete di Henrique. Nella ripresa Kristensen e Dybala hanno indirizzato la gara a favore dei giallorossi. A far parlare però è stato sempre Mourinho, si è presentato davanti alle telecamere parlando in portoghese e poi lasciando l'intervista. A rispondere al tecnico della Roma ci ha poi pensato Dionisi.