Carnevali spiazza tutti: "Marotta? Per me sarebbe perfetto in quel ruolo"

Proprio il tecnico ravennate, specialista delle salvezze in corsa, ha preso il posto di Dionisi: "In queste situazioni ci può aiutare, ha grande esperienza. Lo sto conoscendo bene in questi giorni: è una persona di poche parole, ma concetti ben chiari e precisi, che è quello che occorre a noi in questo momento. Credo che ci possa dare una mano. L'esonero di Dionisi? Mi è costato tanto perché non siamo abituati, quando credi in un allenatore - e io credo che mister Dionisi abbia tutte le possibilità per fare l'allenatore a un livello alto - ti dispiace, anche perché conosci la persona, con cui c'è sempre stato un grande feeling. Le difficoltà bisogna superarle insieme, è troppo facile cambiare dopo poche partite. Non è bello e non è giusto, ma quando capisci che è necessario non c'è un'alternativa, anche se è una soluzione sofferente".

Carnevali loda Berardi: "In estate lo voleva la Juve"

Anche se la sua stagione è finita a causa dell'operazione al tendine d'Achille, il giocatore migliore di questo Sassuolo resta Domenico Berardi. "A Sassuolo si sta bene, anche se ci sono cose positive e cose meno. Io penso che Domenico sia un ragazzo speciale, bisogna conoscerlo bene perché viene criticato su cose non corrette. La sua scelta è stata quella di continuare con noi nonostante le offerte negli anni: penso che questo sia un valore importante. Poi ci possono essere opportunità e può arrivare il momento, come quest'anno, di avere l'idea di cambiare squadra. Fa parte del percorso". Carnevali conferma che in estate "lo voleva la Juventus, un interesse non concreto perché non siamo mai arrivati a una vera e propria trattativa. Quanto vale Berardi? Vale tanto, chiaramente dipende dal momento. Può essere intorno ai 30 milioni, anche perché l'anno prima avevamo avuto un'offerta da un grande club italiano, ma avevamo scelto di andare avanti insieme. Lui è un top, sotto tanti aspetti".