Muharemovic rinnova, la Juve è un ricordo lontano: "Per me Sassuolo è casa". Ma c'è la percentuale

Strappata la vittoria a Cagliari, il Sassuolo di Grosso guarda già alla prossima partita. Lunedì, al Mapei Stadium arriverà il Genoa e gli emiliani puntano a replicare, contro un'altra squadra vestita di rossoblù, il buon risultato ottenuto in Sardegna. Da monitorare le condizioni di Berardi il quale potrebbe tornare ad essere disponibile dopo lo stop di Cagliari mentre è pronto Volpato a formare il tridente offensivo con Pinamonti e Laurientè . Possibile ritorno in difesa di Muharemovic che oggi ha allungato il suo contratto fino al 2031 . Doig e Coulibaly in lotta per una maglia, a centrocampo possibile conferma di Thorvestd. Ancora fuori, invece, Romagna.

Muharemovic: "Felice di aver prolungato con il Sassuolo"

Tarik Muharemovic ha rinnovato il contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno 2031. Lo comunica in una nota il club emiliano. Diventato neroverde nell’estate del 2024, Muharemovic ha esordito con i colori neroverdi in Cosenza-Sassuolo il 21 settembre, e pochi giorni dopo ha trovato il suo primo gol nella prima gara da titolare, in Coppa Italia contro il Lecce. Con trenta presenze nella stagione 2024/2025, Tarik si è ritagliato un ruolo da protagonista nella promozione in Serie A, competizione in cui ha già ottenuto due premi 'MVP' in sole 6 presenze. “Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto qui a Sassuolo, la società che mi ha dato, sin dal primo giorno, grande fiducia. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio procuratore, la società per la dimostrazione di fiducia e tutta la squadra per il supporto - ha sottolineato il difensore - Il mio obiettivo stagionale è quello di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione e personalmente di fare sempre meglio continuando a crescere come calciatore. Per me Sassuolo rappresenta casa. Qui ho fatto il passo più importante della mia carriera e ho vissuto i momenti più belli da giocatore a partire dalla vittoria del campionato di Serie B all’opportunità di giocare in Serie A. Ai miei compagni di squadra dico grazie per essere sempre al mio fianco, dobbiamo continuare in questa direzione, siamo forti, possiamo fare tanto per raggiungerei nostri obiettivi. Ai tifosi dico grazie per il supporto, ci vediamo presto allo stadio e continuiamo così!”.

Juve, la percentuale sulla rivendita

Il futuro di Muharemovic sarà ancora a tinte neroverdi, ma le ottime prestazioni dell'ex difensore bianconero non sono di certo passate inosservate. Ed è qui che entra in gioco la Juventus. Muharemovic è diventato di proprietà del Sassuolo dopo aver esercitato il diritto di riscatto a 3 milioni di euro proprio dal club bianconero in estate, ma la società ha mantenuto un'importante percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore, che ammonta al 50% del cartellino. Dunque, qualora il Sassuolo dovesse cedere il suo gioiellino ad una cifra importante, a risentirne positivamente sarebbero anche le casse della Juventus.