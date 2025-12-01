Berardi infortunato, mazzata Sassuolo: per quanto tempo starà fuori

Si ferma Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo, infortunatosi nella gara di venerdì contro il Como, è stato sottoposto a esami strumentali effettuati che "hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo", fa sapere la società neroverde in una nota. L'attaccante dei neroverdi saluta il 2025 e tornerà in campo direttamente nel 2026, con l'infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco per almeno 45 giorni. Berardi ha raccolto finora 11 presenze con il Sassuolo, mettendo a segno quattro reti e tre assist, con la doppietta rifilata all'Atalanta lo scorso 9 novembre nel secco 3-0 inflitto dai neroverdi agli orobici.