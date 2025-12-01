Si ferma Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo, infortunatosi nella gara di venerdì contro il Como, è stato sottoposto a esami strumentali effettuati che "hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo", fa sapere la società neroverde in una nota. L'attaccante dei neroverdi saluta il 2025 e tornerà in campo direttamente nel 2026, con l'infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco per almeno 45 giorni. Berardi ha raccolto finora 11 presenze con il Sassuolo, mettendo a segno quattro reti e tre assist, con la doppietta rifilata all'Atalanta lo scorso 9 novembre nel secco 3-0 inflitto dai neroverdi agli orobici.
Berardi: quante partite salta l'attaccante
Il Sassuolo dovrà fare a meno di Berardi per le ultime partite di questo 2025, per cui salterà sicuramente i match contro Fiorentina, Milan, Torino, Bologna, Parma, Juventus e Roma. I neroverdi si trovano al momento al decimo posto in classifica, a quota 17 punti, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Como di Fabregas, match dal quale Berardi è uscito anticipatamente proprio per l'infortunio rimediato al 51'. A prendere il posto dell'attaccante italiano è stato l'ex Roma Berardi infortunato, mazzata Sassuolo: per quanto tempo starà fuori, sul quale dovrà fare affidamento Grosso fino al rientro di Berardi.