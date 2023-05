Semplici, conferenza Spezia-Milan: "Serve fare qualcosa di diverso"

Lo Spezia deve dimenticare la sconfitta contro la Cremonese e dovrà buttar testa e cuore in questo finale di campionato per cercare di fare più punti possibili per raggiungere l'obiettivo salvezza. Leonardo Semplici ha analizzato in conferenza stampa, a due giorni dalla gara contro il Milan del Picco, le difficioltà del momento e cosa deve fare la squadra per provare a uscire dal vortice negativo.

Spezia-Milan, conferenza Semplici

Leonardo Semplici ha analizzato la sfida contro la Cremonese: "Quella partita non ha precedenti nei miei 19 anni da allenatore, abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco in mano, creato tantissime occasioni e al fischio finale non portare a casa punti mi ha fatto arrabbiare e riflettere molto. La sconfitta finale ci ha fatto male, per questo ci siamo ritrovati subito il giorno dopo per analizzare quanto accaduto. Vogliamo giocarci la salvezza fino in fondo e nelle quattro partite che ci restano dovremo portare i risultati a casa, dando tutto quello che abbiamo a disposizione. Serve fare qualcosa di diverso, perché quanto fatto fino ad oggi non ci ha portato risultati e ora i discorsi stanno a zero, abbiamo troppo da perdere e a partire da sabato cercheremo di fare il massimo contro una squadra molto forte".

L'allenatore ha poi analizzato i numeri: "In undici partite abbiamo fatto 8 gol e subiti 17, quindi nonostante le numerose occasioni create abbiamo segnato poco e subito troppo. Servirà un’attenzione diversa in entrambe le fasi, mettendo cattiveria e concretezza per andare a prenderci tutto quello che meritiamo. Servirà maggiore accortezza in fase difensiva e mi riferisco non solo alla difesa, ma a tutta la squadra, per poi essere più concreti davanti. Tutti noi vogliamo salvarci, abbiamo sempre dato tutto e nonostante il momento negativo nessuno dei ragazzi ha mollato, ma al contrario hanno fatto ancora di più: c’è grande unità e voglia di ottenere la salvezza. La Proprietà sta facendo tutto il possibile per esser vicina alla squadra". Sui singoli: "Zurkowski rientra ed è un ritorno importante, anche se non ha un alto minutaggio, mentre Nzola si è allenato tutta la settimana in gruppo e si sente bene. L’intera rosa ha lavorato con voglia e determinazione per cercare di svoltare questa stagione, già da sabato, perché a prescindere dal valore dei nostri avversari, dovremo cercare di uscire dal campo con dei punti in tasca. Shomurodov? Stiamo valutando anche l’ipotesi di metterlo in campo insieme a Nzola, vedremo se in queste partite finali ci sarà la possibilità di vederli insieme già nell’undici iniziale, è una soluzione possibile che stiamo tenendo in conto".