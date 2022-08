Toro, doppio fronte: Hien e Nandez. E con la Lazio torna Lukic

L’asse con il Cagliari

Anche se Juric è dotato di un titolare e di una riserva in ciascun ruolo, infatti, Armando Izzo resta fuori squadra e quindi c’è bisogno di un sesto difensore in sostituzione del centrale napoletano. Il Toro insiste sullo svedese Isak Hien del Djurgarden, ma attenzione alla forte concorrenza del Verona. A centrocampo, detto del reintegro del serbo Sasa Lukic che presumibilmente sabato sarà della partita contro la Lazio, Juric ha a disposizione Samuele Ricci e Karol Linetty, però al netto dell’eventuale partenza del polacco manca una pedina. In questo senso il club granata resta in trattativa con il Cagliari per Nahitan Nandez, sapendo che non è l’unico profilo nel mirino. Di sicuro è il giocatore sul quale il Toro è più caldo in questo momento.