Toro, Juric telefona ai giocatori. Una gara di gol per battere l’Inter!

TORINO - Esami in corso in mattinata per Juric, dopo la polmonite diagnosticata una settimana fa. Il tecnico vorrebbe poter esserci a San Siro, almeno in tribuna: lo ha confermato Paro, il vice, in conferenza, alla vigilia della partita tra Inter e Torino. “Sì, per lui è una sofferenza restare a casa. Vedremo più tardi cosa diranno i medici. Sta meglio”. Il Toro sente l’odore del sangue: “Dovremo essere umili e concentrati al 100% per 95 minuti. Solo così possiamo tener testa a una big come l’Inter”. Juric ha telefonato a molti giocatori in questi giorni, per caricarli, istruirli, aiutare Paro a mantenere alte nello spogliatoio l’adrenalina e la ferocia, la fame. “Sono anche andato a trovarlo a casa con tutte le precauzioni del caso per preparare al meglio gli allenamenti, che lui poi ha seguito grazie alle nostre videoregistrazioni quotidiane”. Contro l’Inter “serve un Toro perfetto e anche cinico, bravo a sfruttare le occasioni da gol che avremo”. Per Sanabria, Pellegri, Radonjic e Vlasic, allenamenti mirati e una gara a chi segna più gol in allenamento, negli ultimi due giorni: conclusioni in porta a raffica e azioni a tu per tu contro un difensore o solo il portiere in uscita. “Vogliamo fare una grande partita con un approccio subito intenso. Umili, con le nostre armi. Senza pensare di essere meglio di loro solo perché abbiamo un punto in più in classifica”.