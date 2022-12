Diretta Torino-Almeria ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SAN PEDRO DEL PINALAT - Alle ore 17 il Torino sfida in amichevole l'Almeria. Secondo test contro una squadra spagnola per i granata che, giorno 10, hanno avuto la meglio sull'Espanyol grazie alla rete di Miranchuk. Un match importante in vista del ritorno in campo in Serie A che avverrà il 4 gennaio alle 14.30, quando all'Olimpico Grande Torino si presenterà l'Hellas Verona, fresco di cambio in panchina e alla disperata ricerca di punti salvezza. Prima della gara contro gli scaligeri, però, il Toro giocherà un'altra amichevole, il 23 dicembre, contro un'altra formazione del nostro massimo campionato, la Cremonese.