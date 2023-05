Milinkovic, manone multiuso: portiere e bodyguard del Torino

TORINO - È il giocatore che maggiormente divide la tifoseria tra sostenitori e critici, in compenso compatta Juric e la società che in lui hanno fiducia, così come lo spogliatoio. Che Vanja Milinkovic-Savic tiene unito prima di tutto in maniera strettamente fisica, abbracciandolo con arti da cestista e mani forti da muratore. Basti tornare a come ha letteralmente avvolto Pellegri a Marassi, scortandolo negli spogliatoi dopo che il centravanti aveva provocatoriamente esultato all’indirizzo dei tifosi blucerchiati scatenando un pandemonio. Le successive scuse dell’attaccante avrebbero chiuso il capitolo, ma in campo la situazione era in quel momento tesa: e a proteggere Pellegri ci aveva pensato il serbo, dall’alto di 202 centimetri d’altezza distribuiti attraverso 92 chilogrammi di peso. Sarà per inclinazione alla leadership, o sarà per... altrui paura, sta di fatto che all’interno dello spogliatoio granata il serbo ha saputo ritagliarsi un ruolo importante. Riuscendo a farsi perdonare quelle incertezze costate diversi punti, al Toro. Soprattutto nella sua prima stagione da titolare: in coda al passato campionato Juric lo aveva infatti escluso - in favore di Berisha - dopo una serie di errori macroscopici.