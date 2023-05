Torino, il sogno di Buongiorno e Schuurs: trovarsi in finale nell'Uefa Nations League

TORINO - Ultime due partite importantissime per il Toro ma anche per Alessandro Buongiorno. E non solo per il Toro. Il difensore granata, infatti, vuole concludere la stagione alla grande, come del resto sta facendo in questo momento, per essere confermato da Roberto Mancini in maglia azzurra. La nostra Nazionale, infatti, parteciperà alla fase finale di Uefa Nations League che si terranno in Olanda. Precisamente a a Rotterdam ed Enschede. Le semifinali, delle quattro qualificate, saranno Olanda-Croazia e Spagna Italia.