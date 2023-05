Toro 8° e padrone del proprio destino

TORINO - Non era un turno propizio al Toro, questo, e invece i risultati hanno rivoluzionato la classifica, consentendo ai granata di scavalcare il Monza - sconfitto in casa dal Lecce - ed essere all'ottavo posto con la Fiorentina, a +1 sui brianzoli e a +2 sul Bologna, che ha pareggiato davanti al proprio pubblico con il Bologna. In estrema sintesi, battendo l'Inter nell'ultima giornata la squadra di Juric è sicura di concludere ottava perché gli scontri diretti con i viola sono favorevoli (vittoria in Toscana e pareggio in casa). Posizione che, ricordiamo, potrebbe consentire la qualificazione alla Conference League qualora la Juventus, ora settima, incorresse in una nuova penalizzazione nel processo aperto per il caso stipendi.