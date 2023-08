Toro, Juric: “Mercato? Abbiamo problemi numerici. Schuurs spero rimanga”

Sono le parole di Ivan Juric in conferenza stampa al termine del match pareggiato 0-0 con il Cagliari di Claudio Ranieri: "Ci capitava di perdere queste partite... È stata una partita uno contro uno, in attacco devi essere diverso. I nostri difensori hanno retto e hanno fatto molto bene, noi dobbiamo fare di più e meglio. All'inizio abbiamo avuto occasioni, è stata una battaglia. Abbiamo avuto più di tutto, ma il Cagliari ha avuto le sue occasioni ed è un pareggio giusto".

Su Sanabria, Pellegri e Karamoh

"Tonny ha legato a tratti... Ci serviva un altro tipo di caratteristiche per la partita di oggi. Da Pellegri aspettiamo che trovi continuità, può diventare un attaccante che va in profondità. Siamo soddisfatti degli ultimi sei mesi di Sanabria: ce lo teniamo stretto. E Pellegri, in teoria, riesce ad attaccare la profondità. Sanabria ha un gap di condizione?

Mi auguro di sì... Quando gioca come negli ultimi quattro mesi, è ottimo. Al momento però non stiamo rendendo bene, anche sulle fasce. Lui deve ritrovare tante cose, come tutti gli attaccanti. Ma ho fiducia incondizionata in Tonny, lavora e vuole fare bene. Perché Karamoh e non Radonjic? Rado deve trovare continuità di allenamento, ci sono sempre un po' di problematiche e non riesci a sfruttarlo al massimo", aggiunge Juric.

