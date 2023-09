Spalletti all'allenamento del Torino: colloquio con Juric

Spalletti visita il Torino di Juric

Ieri il lungo confronto con Massimiliano Allegri, frangente nel quale ha tenuto un colloquio approfondito anche con Nicolò Fagioli e Moise Kean, in ottica convocazioni in vista degli impegni dell'Italia del prossimo ottobre. Da una squadra di Torino all'altra, dai bianconeri ai granata: quest'oggi il ct è stato ospite d'eccezione al Filadelfia. Accolto dalla dirigenza, il tecnico ha dapprima visitato il centro sportivo del club, per poi assistere all'allenamento della squadra. A fargli compagnia durante la seduta il direttore Davide Vagnati ed Emiliano Moretti. Infine, lungo colloquio con mister Ivan Juric, col quale ha anche scattato una fotografia con tanto di maglia del Toro in vista.