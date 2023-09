Torino, blitz Spalletti: valuta anche Pellegri e Bellanova

Il ct Azzurro ha avuto modo di parlare con Ivan Juric e con Davide Vagnati, con il quale ha assistito alla sessione di lavoro. «Abbiamo visto l’allenamento insieme, abbiamo parlato dei quattro ragazzi eventualmente convocabili che abbiamo, Spalletti ha detto che li seguirà e non esclude che in futuro possano essere chiamati», ha spiegato proprio il dt granata. I quattro in questione sono Alessandro Buongiorno, Raoul Bellanova, Samuele Ricci e Pietro Pellegri (in rosa è poi presente solamente un quinto calciatore italiano, il portiere di riserva Luca Gemello).

Quattro granata sognano l'azzurro

Nelle sue prime convocazioni, per le partite di qualificazione al prossimo Europeo contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina, Spalletti non ha preso in considerazione nessuno dei giocatori del Torino, a ottobre però l’Italia tornerà in campo per affrontare prima Malta e poi l’Inghilterra: normale che il neo ct voglia valutare con attenzione anche coloro che aveva escluso nelle scorse settimane. Buongiorno aveva avuto modo di esordire in Azzurro lo scorso giugno, nella partita contro i Paesi Bassi, l’ultima sulla panchina dell’Italia di Roberto Mancini. L’attuale commissario tecnico dell’Arabia in precedenza aveva fatto debuttare in Nazionale anche Pellegri (nell’amichevole contro l’Estonia del novembre 2020) e Ricci (che può vantare invece due presenze in Azzurro) un anno fa. Sogna la maglia della nazionale maggiore anche Bellanova, che è stato un pilastro dell’Under 21 (così come Ricci e Pellegri) e sotto la gestione Mancini era stato convocato solamente per gli stage.