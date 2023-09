Cairo: "Io contestato? Il 75% dei tifosi del Toro è dalla mia parte"

"Sto lavorando per migliorare, ho tenuto tutti, non ho mai voluto vendere Buongiorno, rinunciando a 25 milioni. Poi ho comprato Zapata, Tameze, Bellanova. Dedico al Torino almeno il 20% del mio tempo". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino durante la presentazione del Torino Club Parlamento presso la Sala Nassiriya del Senato. "I tifosi mi contestano ma il 75% di loro è con me", ha poi aggiunto riferendosi alle contestazioni della passata stagione.