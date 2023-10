Vlasic sarà più libero di riprendersi il Torino: Juric lo accontenta

TORINO - Al Bentegodi nella passata stagione ha realizzato l’ultimo gol della sua prima esperienza in granata e domani, proprio contro il Verona , vuole ripartire perché sino a oggi non è riuscito a ripetere quanto di buono aveva mostrato mesi fa. Ricordiamo - per i deboli di memoria - che nello scorso campionato è stato il vice-capocannoniere del Toro con 5 gol, il migliore assist-man (6) ed è stato quello che ha giocato di più con 2.729 minuti. Emblematica una frase di Juric . «Per me è l’unico giocatore della rosa di cui non posso fare a meno». L’«unico giocatore» è Nikola Vlasic , 26 anni, trequartista croato che il club granata ha riportato a casa dopo un’estate di tira e molla con il West Ham , paure e incertezze, timore di non riuscire a riconsegnarlo a Juric, che lo voleva a tutti i costi. Alla fine è tornato, ma finora non è riuscito a dare al Toro quello che il Toro voleva da lui: il salto di qualità.

Toro, vincere con il Verona prima della Juve

Guarda caso le prestazioni a intermittenza, un po’ su e un po’ giù, si specchiano in pieno nel momento di Vlasic, ancora alla ricerca della condizione migliore. Juric in questi giorni di lavoro al Filadelfia ha parlato molto con il giocatore per cercare di spronarlo perché solo con lui al top la squadra può scrollarsi di dosso la precarietà che continua a frenare la rincorsa verso le posizioni di classifica che portano all’Europa. Domani contro il Verona al Grande Torino, dopo la brutta prestazione di Roma contro la Lazio, i granata devono assolutamente conquistare i tre punti per restare in una posizione di “galleggiamento” e non perdere contatto con le squadra che stanno davanti: e il tecnico spera che il croato riesca a trascinare il gruppo come faceva in tempi neppure troppo lontani. I giocatori sono carichi, sanno che con il Verona, considerando anche che la partita successiva sarà con la Juve, devono assolutamente conquistare i tre punti.