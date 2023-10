Juventus-Torino, Juric avvisa Allegri: "Questo derby speriamo di vincerlo"

Il pareggio del Torino contro l'Hellas Verona non ha scoraggiato Juric. L'allenatore granata ha ripercorso alcune tappe della partita a Torino Channel: "Penso che la squadra ha fatto la sua partita e ha avuto 4-5 occasioni per creare e non ha concesso niente su un campo davvero difficile da giocare, per cui sono contento della prestazione ma meno contento del risultato". Oltre al pareggio, le brutte notizie per Juric arrivano dalla difesa, che già orfana di diversi giocatori ko per infortunio, contro il Verona i granata hanno perso anche il giovane Sazonov. Al suo posto è entrato Tameze che è stato elogiato da Juric: "Ha fatto una partita top, è stato molto intelligente, ha coperto spazi alla grande e si è proposto in attacco con grande qualità. Mi è piaciuto tanto".