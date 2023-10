Cairo e il ko nel derby con la Juve: “Molto deluso. Juric? Fiducia totale”

È ancora tanta la delusione in casa Torino dopo la sconfitta patita nel derby dell'Allianz Stadium contro la Juventus . I granata sono usciti sconfitti per 2-0 , ma a lasciare l'amaro in bocca è stata soprattutto la prestazione dei ragazzi di Ivan Juric . Un malcontento che non ha nascosto Urbaino Cairo , presidente del Torino, due giorni dopo il ko, ribadendo comunque la fiducia nei confronti del proprio tecnico.

Cairo: "Deluso, ma ho fiducia in Juric"

Così il presidente granata a margine della presentazione della partenza del Giro d'Italia: "La partita non ci è piaciuta, è stato brutto perdere così: era una sfida alla portata, sono stato molto molto dispiaciuto e deluso. Il primo tempo è stato di studio, senza grandi occasioni, ma si poteva fare qualcosa in più. Tante sconfitte con la Juve? Non è che gli ultimi 30 anni si siano vinte tante partite, i successi sono più precedenti...". Fiducia in Juric? Cairo chiarisce: "È totale". Ma il patron del Toro, seppur sorridendo, chiosa così: "Quello che non riesco a fare con Juric è che non ascolta la mia formazione, l'ho fatto con il Giro che passa vicino a casa mia, a Masio".