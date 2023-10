Pellegri, la sosta per cambiare tutto: si allena con Zapata

Resta un’eccezione, la deroga a uno spartito che altrimenti riporta la presenza costante di Pietro Pellegri in questo Torino: il centravanti ha alzato bandiera bianca soltanto nelle ore che hanno preceduto la sfida contro il Verona a causa di un leggero risentimento agli adduttori che ha sortito l’effetto cautela. Ovvero, meglio non forzare, con un giocatore che troppe volte si è dovuto fermare a causa di vari infortuni. Un fastidio che Pellegri stesso ha voluto escludere potesse trasformarsi in qualcosa di più serio, scegliendo di non prendere parte alla sfida contro i gialloblù. Per il resto le convocazioni di Juric sono state otto, Coppa Italia compresa, e l’attaccante non ne ha persa una. Ha incamerato più minuti nelle primissime giornate, quando Zapata non era ancora arrivato o Sanabria stava recuperando dopo lo stop fisico: poi, anche se per pochi minuti, è comunque sempre sceso in campo. Per lo più con un buon atteggiamento, dando l’idea di essere sulla strada giusta, di voler ritrovare il piacere di giocare a calcio quale caposaldo del suo essere professionista anche se ancora manca il gol.