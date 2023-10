Crisi Toro, a Lecce per forza con il doppio centravanti

Il discorso non vale in assoluto, visto che di assoluto non c’è nulla dopo che anche Juric ha derogato dalla difesa a 3. Partita contro l’Inter: davanti a Milinkovic-Savic hanno giocato in quattro. Non è assoluto, dogmatico o necessario, ma in questo Toro il varo del doppio centravanti diventa ora imprescindibile. Se i granata avessero trequartisti in grado di fornire un adeguato numero di assist a Zapata, contestualmente garantendo qualche gol, allora la soluzione con solo il colombiano al centro dell’attacco del Torino rimarrebbe magari la migliore. Se però Radonjic si accende una partita ogni quattro, e quando non è portato in palmo di mano dal tecnico pure se la prende, e Karamoh sta sparendo dai radar, e Vlasic fa crescere la schiera di coloro che non ne avrebbero rilevato il cartellino dal West Ham, e ancora Seck resta per adesso un’idea non concretizzata dall’allenatore, allora si fa dura. Per altro sul tema Seck è stato un po’ ondivago, Juric. Passando dal "voglio farlo crescere", al "a questa squadra manca un trequartista".