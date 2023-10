Buongiorno, se l’eroe dei tifosi del Toro va al supermercato

Classe, cuore, grinta e tanta umiltà. E forse quest’ultima (l’umiltà) è il punto di forza di Alessandro Buongiorno che ieri mattina, dopo essere stato grande protagonista la sera prima a Lecce con una prestazione super e un gol decisivo, come tutti i ragazzi semplici è andato a fare la spesa al supermercato vicino a casa sua. Una scena normale per un ragazzo normale, e che ha fatto della normalità il suo percorso di vita e professionale: uno di noi, verrebbe da dire. Ricordiamo, tra l’altro, che si è anche laureato in Economia Aziendale. «Ho sempre creduto che lo studio fosse un percorso da portare a termine, fino in fondo. Ne è valsa la pena. E ne varrà sempre la pena», aveva spiegato il giocatore tramite i social. Buongiorno si è laureato con una tesi dal titolo “Marketing emozionale nel calcio: l’esempio del Torino Fc ”.

Buongiorno, cuore granata

La foto che pubblichiamo è emblematica e dice tutto sull’idolo dei tifosi granata che ha rifiutato il trasferimento all’Atalanta, dove avrebbe guadagnato di più, pur di continuare l’avventura nella squadra in cui è cresciuto. Per lui pane e Toro, ieri, oggi e domani, una squadra e un ambiente che sente suoi e che cercherà di difendere in tutti i modi. E ha dimostrato proprio a Lecce, dove ha disputato una partita eccezionale dopo una lunga assenza (problema muscolare rimediato il 27 settembre scorso a Roma contro la Lazio), quanto sia importante per la squadra. Oramai è un punto di riferimento fondamentale per i compagni e Juric stravede per lui, visto che spesso lo porta come esempio all’interno dello spogliatoio.

Buongiorno suona la carica

Adesso il capitano morale della squadra - al fianco di Rodriguez - si è preso la difesa sulle spalle, considerando che Schuurs ha concluso la stagione per la rottura del crociato. I due formavano una coppia centrale di assoluto valore, una garanzia per la squadra, e adesso Alessandro deve arginare questa grave perdita raddoppiando energie e attenzione, aiutando i compagni che giocheranno al suo fianco. E dopo il successo di Lecce ha promesso: «Adesso è cominciato il vero campionato del Toro, se giocheremo con la stessa intensità e attenzione che abbiamo messo in questa partita ci toglieremo parecchie soddisfazioni». Insomma, siamo davanti all’inizio della rincorsa granata verso posizioni più importanti. Giovedì ci sarà la sfida di Coppa Italia con il Frosinone, poi arriverà quella in campionato contro il Sassuolo. Tutte e due si giocheranno al Grande Torino. Una settimana che può segnare in un modo o nell’altro la stagione del Toro. Con il vantaggio di avere Buongiorno, che poi Spalletti, a metà novembre, richiamerà in Nazionale per le gare decisive contro Macedonia e Ucraina.