Torino, Juric: "Frosinone, quanti giovani di valore! Zapata e Vlasic..."

Ritrovato il sorriso in campionato, il Torino vuole estendere il momento positivo anche in Coppa Italia . I granata, dopo la vittoria ritrovata in Serie A contro il Lecce grazie a Buongiorno (diventato nelle ore successive virale sui social ), si focalizzano sulla competizione tricolore. Ad affrontare la squadra di Ivan Juric ci sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco , reduce invece da due ko consecutivi, l'ultimo a dir poco rocambolesco contro il Cagliari .

Juric presenta Torino-Frosinone

Alla vigilia del match di Coppa, così Juric ai canali ufficiali granata: "Troviamo una squadra allenata benissimo, stan giocando bene, ci sono giovani di valore con gamba e ritmo: i punti che hanno in campionato non sono un caso. La Coppa Italia dello scorso anno? Non è un rimpianto: in quel momento la Fiorentina stava bene, i ragazzi fecero il massimo, ma quest'anno vogliamo fare meglio. Domani farò qualche cambio, ma non modificherò tanto: stiamo provando a giocare in modo un po' diverso e vorrei trovare continuità, ma non anticipo nulla". Sulla possibilità di giocare a due punte come a Lecce: "L'idea è quella adesso, cercare di sfruttare gli attaccanti che abbiamo a disposizione. Zapata deve giocare e ritrovare la forma: si può allenare bene, ma il suo livello di prestazione si alza giocando le partite". Infine su Vlasic: "Si è allenato normalmente, sta bene e già domani può giocare".