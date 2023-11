Torino, l’ombra di Dionisi su Juric. Ma spunta anche un ex Juve!

Nessuno crede più a un possibile rinnovo di contratto per Juric. Poi, per carità, un approdo in una Coppa europea potrebbe anche tornare a mescolare le carte sul tavolo: scenario, peraltro, oggi irrealistico. Ma poi sarebbe da vedersi se, pure in questo caso, Cairo avrebbe ancora voglia di continuare con Juric (e Juric con Cairo). Ieri, su queste colonne, avevamo provato a sviscerare il senso (e le sabbie mobili) del Grande Azzardo compiuto da Cairo in primavera: andare avanti a tutti i costi con un allenatore non più amato e compreso come quando arrivò, dopo due stagioni caratterizzate da rapporti troppo bellicosi e complicati (e qui ci mettiamo dentro anche la figura del braccio destro presidenziale, Vagnati).