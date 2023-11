Sonego, messaggio a Juric in tv e il tecnico del Torino risponde così

BOLOGNA - Il Torino interrompe la striscia di tre risultati utili consecutivi (2 vittorie e un pareggio) e perde 2-0 in casa del Bologna . I granata, nonostante un'ora di assoluto dominio, ripartono dopo la pausa per le nazionali con un ko al Dall'Ara, piegati dalle reti dell'ex Inter Fabbian e di Zirkzee . Juric ha commentato la gara ai microfoni di Dazn rispondendo anche al videomessaggio di Sonego .

Il tennista torinese, grandissimo tifoso granata e protagonista della vittoria della Coppa Davis dell'Italia a Malaga, ha registrato una clip per l'allenatore croato: "Il Toro è questione di orgoglio e cuore, qualsiasi risultato è utile quando si mette il cuore. Mi piace come affronti le partite, in bocca al lupo per ciò che verrà". Juric, lusingato dalle parole del ragazzo, prontamente replica: "Il tifoso del Toro è così, è molto attaccato alla squadra. L’altra squadra della città è più grande e ti fa soffrire, mi spiace per questa partita: non pensavamo di poter perdere dopo 60 minuti così, già contro l’Atalanta dobbiamo riprendere la strada".

