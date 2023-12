Toro, Zapata cerca la scossa contro la 'sua' Atalanta

TORINO - Cinque stagioni (più due partite all’inizio di questo campionato), 191 presenze e 82 gol: sono questi i numeri di Duvan Zapata all’Atalanta. Cifre che raccontano quanto sia stato importante in questi anni in cui la società nerazzurra si è staccata l’etichetta di “provinciale” entrando di diritto a far parte delle “grandi” della Serie A. La storia d’amore tra il centravanti colombiano e la squadra bergamasca si è interrotta la scorsa estate, proprio negli ultimi giorni della sessione di calciomercato, quando il Torino è piombato, un po’ inaspettatamente, sul giocatore. Forse non se lo immaginava neppure lo stesso attaccante che il suo futuro sarebbe potuto essere lontano da Bergamo, tanto che durante la conferenza stampa di presentazione aveva lanciato qualche frecciatina: "L'Atalanta fa parte del passato, ora voglio pensare al presente e scrivere la mia storia qua. Ho scelto il Torino perché mi hanno fatto sentire subito importante, mentre dove ero prima forse non lo ero più". Lunedì sera per la prima volta Zapata affronterà da ex quell’Atalanta che ha contributo a portare in alto sia in Italia, sia in Europa, e lo farà in un momento non semplice, visto che non trova la rete da oltre due mesi, da quel colpo di testa contro la Roma che valse l’1-1 il 24 settembre. Quello è stato in realtà il suo secondo gol in campionato, perché il primo lo aveva messo a segno proprio nell’ultima partita giocata con la maglia nerazzurra, nell’amara trasferta in casa del Frosinone di fine agosto (i laziali vinsero 2-1).