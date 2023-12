Bellanova freccia in volo, super in Toro-Atalanta: anche la scienza lo dice

TORINO - Passo dopo passo, scatto dopo scatto, Raoul Bellanova sta diventando irresistibile, il giocatore che il Toro sperava di trovare dopo la cessione di Singo al Monaco dovuta alla scelta del francese di non prolungare il contratto: l’ex interista, il cui cartellino era di proprietà del Cagliari, è stato pagato 8 milioni, mentre per l’esterno ivoriano ne sono arrivati 10. I conti tornano. In tutto e per tutto. Soprattutto in campo. Contro l’Atalanta è stato impeccabile, ha arato la zona destra del campo per seminare quasi sempre palloni invitanti ai compagni, chiudendo anche bene nella fase difensiva. E anche nell’uno contro uno è riuscito a emergere con sconcertante facilità, proprio come gli chiedeva Ivan Juric. Sarà un caso, ma con le sue accelerazioni il Toro ha messo la freccia verso la competitività.