Milinkovic ora è insuperabile: che fame di record col Toro!

TORINO - Sì Vanja, forse ci ci siamo, forse è la volta buona per il definitivo salto di qualità. Dopo le papere nel derby e dopo i tre gol subiti nella sfida contro l’Inter, Milinkovic-Savic era stato messo nel mirino della critica e su di lui sono piovute tante perplessità. Per questo motivo Juric lo aveva lasciato in panchina in Coppa Italia contro il Frosinone e poi in campionato contro il Bologna, preferendogli Gemello.