Torino, nuovi controlli per Buongiorno: quando può rientrare

Torino, i tempi di recupero per Buongiorno

Buongiorno tornerà quindi ad allenarsi con la squadra con l'obiettivo di tornare in campo il più presto possibile. Escluso possa farcela già per il recupero infrasettimanale contro la Lazio, mentre c'è una chance per la gara contro la Roma in programma lunedì 26 febbraio. L'alternativa più probabile è il match casalingo contro la Fiorentina del 2 marzo.