Torino, Paro: “Pareggio meritato. Sanabria? Spero che ora ne faccia 8 come..."

Paro, le parole su Sanabria

Poi, su Sanabria: "Sono contento per lui. Il calcio è così, ha avuto tante occasioni sbagliate un po' per sfortuna e non solo. Oggi è entrato e ha fatto un grande gol, spero che ora ne faccia 8 come l'anno scorso dopo l'Empoli. Per noi è importante, deve lavorare il più possibile per mantenere un livello di forma buono. Ora deve godersi questo gol". Successivamente Paro ha voluto raccontare un aneddoto riguardante Quagliarella, presente in studio: "Fabio aveva fatto un provino con gli allievi nazionali della Juventus e non l'avevano preso, poi è andato al Toro... abbiamo fatto decine di derby". Il tecnico granata ha aggiunto: "Noi abbiamo un'identità di cercare di andare 1 contro 1 per togliere palla all'avversario per ripartire subito o andare in fase di possesso. È una nostra caratteristica come lo è di tante squadre. Bisogna allenarla al meglio perchè se salta qualcosa è un grosso problema. È un complimento se facciamo giocare gli avversari il peggio possibile".