Torino, Juric annuncia: "Buongiorno a rischio per il Monza"

TORINO - Reduce da tre risultati utili consecutivi (doppio pareggio contro Fiorentina e Napoli e vittoria per 2-0 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese), il Torino ospita il Monza nel 30° turno del campionato di Serie A, il primo dopo la sosta per le nazionali. I granata vogliono dare seguito al successo in Friuli e non possono permettersi passi falsi per cercare di centrare un piazzamento europeo. Quello contro i brianzoli è dunque uno scontro diretto importantissimo, con i biancorossi di Raffaele Palladino che attualmente sono avanti di un punto in classifica. Ivan Juric ha presentato la sfida dell'Olimpico Grande Torino nella conferenza stampa della vigilia.