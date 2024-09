Torino in testa da solo dopo quasi mezzo secolo: Cairo esulta sui social

La partenza sprint della squadra di Paolo Vanoli ha permesso di raggiungere un risultato storico: era da 47 anni, infatti, che il Toro non si ritrovava in vetta alla classifica di Serie A in solitaria. Le sconfitte dell'Udinese con la Roma allenata dall'ex tecnico granata Ivan Juric e dell'Inter nel derby contro il Milan hanno consegnato il primo posto a Zapata e compagni, che guardano tutti dall'alto con 11 punti in cinque giornate.