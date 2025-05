"Superga, fu la manovra colpevole?"

“La scarsezza di carburante residuo”

E quell’errata “valutazione della posizione dell’aereo, sia pure di misura limitata”, ma già sufficiente per risultare tragicamente decisiva, potrebbe essere stata causata non soltanto dalle ripetute interruzioni e dai disturbi continui delle radiocomunicazioni terra-bordo-terra: comunicazioni, ricordiamolo, indispensabili sia per stabilire la posizione dell’aereo attraverso indicazioni e calcoli radiogoniometrici (frutto di scambi di segnali radio tra i marconisti a terra e sull’aereo), sia per tarare manualmente i tre altimetri presenti sul velivolo, sulla base della pressione barometrica al suolo anch’essa indicata, trasmessa dall’aeroporto. Quell’errata “valutazione della posizione dell’aereo, sia pure di misura limitata”, potrebbe però essere stata influenzata in parte anche dal vento contrario che, quantomeno nell’ultima mezz’ora prima della tragedia (sempre come da bollettini meteo messi a verbale), spirava sulle colline che cingono Torino a una “velocità al suolo” cresciuta fino a “10 nodi - 5,2 metri al secondo”. E anche la preoccupazione per “la penuria”, per “la scarsezza di carburante residuo” (come da perizia degli ingegneri; pm e giudice istruttore non escludono in una delle loro domande retoriche addirittura una vera e propria “ mancanza di benzina”), anche tale preoccupazione, si diceva, potrebbe aver condizionato le possibilità di scelta per i piloti. Era il 4 maggio di 76 anni fa. Riposino tutti in pace e per sempre, nei nostri cuori e nei cuori di tutti.