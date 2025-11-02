Cairo, il Toro e il derby con la Juve: "È una sfida fondamentale, ci tengo troppo"

Quella tra Juve e Torino non è mai una partita come le altre e le due squadre lo sanno bene. Sabato 8 novembre alle 18:00 bianconeri e granata si sfideranno nel primo derby della Mole della stagione e, anche se manca ancora una settimana, i tifosi delle due squadre stanno già inevitabilmente cominciando a pensarci. Tra loro c'è di certo anche il presidente granata Urbano Cairo , che ne ha parlato al termine della partita contro il Pisa.

Torino, Cairo in vista della Juve: "Anche io voglio metterci l'1%"

"È una sfida fondamentale: ci tengo troppo e andrò due volte a trovare la squadra al Filadelfia - ha detto il presidente del Torino -. Mister Baroni (che contro la Juve non sarà in panchina perchè espulso) basta e avanza ma anche io voglio metterci l'1%. Non serve che io carichi i ragazzi, ci pensa già il mister, ma penso di andare al campo mercoledì e venerdì per stare vicino al Toro".

"Pisa? Buona rimonta, peccato per i due gol subiti"

Sul 2-2 in rimonta contro la squadra di Gilardino ha poi aggiunto: "È stata una buona rimonta, peccato per i due gol subiti e ci prendiamo questa reazione: abbiamo trovato un modulo di gioco più congeniale ai giocatori che abbiamo e diversi calciatori che erano arrivati in condizioni meno brillante stanno ritrovando continuità".

