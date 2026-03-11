Il Toro può scaricare Zapata, il colpo di scena della clausola sempre tenuta nascosta: il retroscena

TORINO - È un colpo di scena, un sipario che si squarcia, una nuova prospettiva che si allarga dietro le quinte del contratto che lega Duvan Zapata al Torino. Spunta una clausola, una clausola sempre tenuta segreta, nascosta. Siamo in grado di rivelarne l’esistenza e i contenuti, adesso. Era il 18 aprile dello scorso anno quando il Torino sul proprio sito si dichiarava “lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2027. Avanti insieme: buon lavoro e sempre forza Toro!”. Il contratto precedente sarebbe scaduto il 30 giugno del 2026: dunque fra tre mesi e mezzo. Eppure Urbano Cairo e Davide Vagnati volevano mandare un segnale forte non solo al giocatore, ma anche allo spogliatoio e all’ambiente. Alla fine del campionato mancava un mese, la squadra di Paolo Vanoli era già abbastanza in caduta libera (sempre molto meglio di quest’anno come rendimento, però...) e presidente e ds spiegarono la scelta di rinnovare il legame al capitano del Torino proprio come un grande gesto di fiducia, quasi di generosità. Fu una mossa a sorpresa, inaspettata, soprattutto perché Zapata non aveva ancora recuperato dal grave infortunio che lo aveva gambizzato il 5 ottobre del 2024 a San Siro contro l’Inter: e non c’erano nemmeno certezze sul suo pieno recupero. “È stato tutto molto duro tra alti e bassi e qualche problema fisico che mi ha obbligato a rimandare il ritorno in campo”, avrebbe non a caso spiegato lo stesso centravanti lo scorso agosto, dopo aver disputato due minuti (finali) in amichevole a Valencia, al rientro dopo quasi 11 mesi. Lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale: era stata pesantissima la diagnosi dell’ottobre 2024, con allegata l’operazione chirurgica, a seguire. E doppiamente pesante per l’età del centravanti, già da proteggere da tempo sotto il profilo muscolare.